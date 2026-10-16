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Нападнаха и ограбиха 60-годишна жена, отнеха златото и парите ѝ

Нападнаха и ограбиха 60-годишна жена, отнеха златото и парите ѝ
БТА

Пострадалата е била удряна в лицето и рамото, а извършителят е отнел и мобилния ѝ телефон

60-годишна жена е станала жертва на грабеж, при който са ѝ отнети златни накити, около 110 евро и мобилен телефон. За случая съобщиха от Районната прокуратура във Велико Търново.

По данни на разследващите жената е била нападната и удряна в лицето и лявото рамо, след което са ѝ отнети ценностите и парите.

След разпит на пострадалата е извършен оглед на местопроизшествието. Иззети са веществени доказателства и са назначени експертизи за изясняване на обстоятелствата около нападението.

Образувано е досъдебно производство за грабеж, за който законът предвижда наказание от 3 до 10 години лишаване от свобода.

Разследването продължава под ръководството на Районната прокуратура във Велико Търново, Териториално отделение – Горна Оряховица.

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