Петима свидетели разпитани по делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних

Софийският градски съд разпита петима свидетели по делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних, обвинен в измама с европейски средства за реконструкцията на предполагаемо несъществуващо рибарско пристанище.

Заедно с Портних подсъдими са бившият областен управител Стоян Пасев и двама служители на Изпълнителна агенция "Морска администрация". Според обвинението са били подправяни документи и предоставяни неверни данни с цел неправомерно получаване на 3,4 млн. евро от европейски фондове и националния бюджет.

Сред разпитаните беше бившият регионален министър Николай Нанков, който обясни процедурата по издаване на разрешение за изготвяне на инвестиционен проект за пристанището в местността Карантината.

Свидетелят Иван Иванов посочи, че е консултирал проекта, без да има договорни или финансови отношения с общината. По думите му на мястото е съществувал рибарски цех и пристан.

Лъчезар Братоев, началник на отдел "Рибарски пристанища" в общинско предприятие, също потвърди, че в района е имало съоръжения, използвани от рибарски кораби.

Разпитани бяха и служителките на общинската и областната администрация Галина Строгова и Петя Янкова.

Делото продължава на 15 декември, когато се очаква да бъдат изслушани останалите свидетели и вещи лица.