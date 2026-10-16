Новини
Търси
Подкаст
Свят

Африка изпревари Европа по брой католици

Африка изпревари Европа по брой католици
АР/БТА

Католическата общност в света вече наброява 1,422 милиарда души

Броят на католиците в Африка вече надхвърля този в Европа, показват най-новите статистически данни на Католическата църква, публикувани от Ватикана. Информацията е разпространена от Ройтерс.

В края на 2024 г. католиците по света са наброявали 1,422 милиарда души. Това представлява 17,8% от световното население и е увеличение с 0,1% спрямо предходната година.

Според данните на информационната агенция на Ватикана „Фидес“ 20,3% от католиците живеят в Африка, докато делът на тези в Европа е 20,2%. Най-голяма част от вярващите са в Северна и Южна Америка – общо 47,7%. В Азия живеят 11% от католиците, а в Океания – 0,8%.

Броят на вярващите продължава да расте

В предходната статистика, която обхваща периода до края на юни 2023 г., броят на католиците в света е бил 1,405 милиарда. Тогава около 20% от тях са живеели в Африка, а 20,4% – в Европа.

Новите данни потвърждават промяната в географското разпределение на католическата общност, като Африка вече заема водеща позиция пред Европа по относителен дял на вярващите.

Повече свещеници след петгодишен спад

Статистиката на „Фидес“ отчита и общо 5523 епископи и 407 421 свещеници по света.

Броят на свещениците се е увеличил с 425 души. Според агенцията това е първото увеличение на показателя от пет години насам.

Още по темата

Светът се моли за папа Лъв XIV след новината за заболяването му

Светът се моли за папа Лъв XIV след новината за заболяването му

Кой управлява Католическата църква, когато папата е болен?

Кой управлява Католическата църква, когато папата е болен?

Папа Лъв XIV отменя публичните си прояви до 20 октомври заради операция на белите дробове

Папа Лъв XIV отменя публичните си прояви до 20 октомври заради операция на белите дробове

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Руски стратегически бомбардировачи прелетяха над Балтийско море

Руски стратегически бомбардировачи прелетяха над Балтийско море

Тръмп: Може да се наложи САЩ да ударят планината Пикакс в Иран

Тръмп: Може да се наложи САЩ да ударят планината Пикакс в Иран

ООН предупреждава: Милиони украинци може отново да напуснат домовете си заради зимата

ООН предупреждава: Милиони украинци може отново да напуснат домовете си заради зимата

Украйна: Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток за световната продоволствена сигурност

Украйна: Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток за световната продоволствена сигурност

Трима ученици и учител загинаха при стрелба в училище в САЩ

Трима ученици и учител загинаха при стрелба в училище в САЩ

Водещи

Евростат: Инфлацията в България достигна 5,6% през септември - втората най-висока в еврозоната

Евростат: Инфлацията в България достигна 5,6% през септември - втората най-висока в еврозоната

  • Преди 6 минути
Африка изпревари Европа по брой католици

Африка изпревари Европа по брой католици

  • Преди 10 минути
Хърватия постави осем условия пред Черна гора, ЕС не определи срок за приключване на преговорите

Хърватия постави осем условия пред Черна гора, ЕС не определи срок за приключване на преговорите

  • Преди 14 минути
Ново обвинение срещу Благомир Коцев за неизгодна сделка за над 23 000 лева

Ново обвинение срещу Благомир Коцев за неизгодна сделка за над 23 000 лева

Руски стратегически бомбардировачи прелетяха над Балтийско море

Руски стратегически бомбардировачи прелетяха над Балтийско море

  • Преди 20 минути
Шефът на Формула 2: Сезонът ще завърши в Близкия изток

Шефът на Формула 2: Сезонът ще завърши в Близкия изток

  • Преди 21 минути
3 кредитни институции подадоха оферти за предоставянето на инвестиционен заем на Столичната община

3 кредитни институции подадоха оферти за предоставянето на инвестиционен заем на Столичната община

Нападнаха и ограбиха 60-годишна жена, отнеха златото и парите ѝ

Нападнаха и ограбиха 60-годишна жена, отнеха златото и парите ѝ

Тръмп: Може да се наложи САЩ да ударят планината Пикакс в Иран

Тръмп: Може да се наложи САЩ да ударят планината Пикакс в Иран

  • Преди 32 минути
ООН предупреждава: Милиони украинци може отново да напуснат домовете си заради зимата

ООН предупреждава: Милиони украинци може отново да напуснат домовете си заради зимата

  • Преди 38 минути
19-годишен влезе в историята на Милан и италианския футбол

19-годишен влезе в историята на Милан и италианския футбол

  • Преди 38 минути
Петима свидетели разпитани по делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних

Петима свидетели разпитани по делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних

  • Преди 44 минути
Ивкова: Първите инжекционни противогрипни ваксини трябва да дойдат до края на месеца

Ивкова: Първите инжекционни противогрипни ваксини трябва да дойдат до края на месеца

Украйна: Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток за световната продоволствена сигурност

Украйна: Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток за световната продоволствена сигурност

  • Преди 49 минути
Окончателно: Таксата при бракуване на автомобил пада десет пъти

Окончателно: Таксата при бракуване на автомобил пада десет пъти