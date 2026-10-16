Африка изпревари Европа по брой католици

Броят на католиците в Африка вече надхвърля този в Европа, показват най-новите статистически данни на Католическата църква, публикувани от Ватикана. Информацията е разпространена от Ройтерс.

В края на 2024 г. католиците по света са наброявали 1,422 милиарда души. Това представлява 17,8% от световното население и е увеличение с 0,1% спрямо предходната година.

Според данните на информационната агенция на Ватикана „Фидес“ 20,3% от католиците живеят в Африка, докато делът на тези в Европа е 20,2%. Най-голяма част от вярващите са в Северна и Южна Америка – общо 47,7%. В Азия живеят 11% от католиците, а в Океания – 0,8%.

Броят на вярващите продължава да расте

В предходната статистика, която обхваща периода до края на юни 2023 г., броят на католиците в света е бил 1,405 милиарда. Тогава около 20% от тях са живеели в Африка, а 20,4% – в Европа.

Новите данни потвърждават промяната в географското разпределение на католическата общност, като Африка вече заема водеща позиция пред Европа по относителен дял на вярващите.

Повече свещеници след петгодишен спад

Статистиката на „Фидес“ отчита и общо 5523 епископи и 407 421 свещеници по света.

Броят на свещениците се е увеличил с 425 души. Според агенцията това е първото увеличение на показателя от пет години насам.