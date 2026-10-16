Tesla представи летящ автомобил

Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск представи новия спортен автомобил Roadster, за който твърди, че ще може не само да се движи по пътищата, но и да се издига във въздуха. Демонстрацията се състоя в тестов център на SpaceX в Тексас, съобщава CNN.

По време на събитието беше показано как двуместният автомобил използва система от въздушни дюзи, за да се издигне над земята и да изпълнява маневри, които напомнят полет. В демонстрацията колата се изкачи по стръмна рампа, обърна се във въздуха и се приземи с помощта на въздушни струи. Автомобилът прескочи и редица други модели на Tesla, паркирани един до друг.

По думите на Мъск Roadster ще може да ускорява от 0 до 60 мили в час за по-малко от секунда. Той обясни, че за придвижването във въздуха и за бързото ускорение по пътя ще се използват общо 10 дюзи и резервоари с изключително високо налягане.

По време на демонстрацията в автомобила не е имало шофьор. Мъск обясни, че това е направено от съображения за безопасност. Той предупреди присъстващите, че няма гаранция, че технологията ще работи според очакванията, въпреки че изрази увереност в проекта.

Производството е планирано за 2028 г.

Мъск заяви, че Tesla възнамерява да започне производството на новия Roadster през 2028 г. Обявеният срок обаче трябва да се разглежда с уговорката, че в миналото компанията неведнъж е отлагала изпълнението на предварително обявени планове.

Пред публиката предприемачът подчерта, че иска хората лично да видят демонстрацията, за да се убедят, че тя не е компютърно генерирана.

Въпреки показаното обаче все още няма убедителни доказателства, че автомобилът може да извършва продължителни полети или да се придвижва във въздуха по същия начин като летателен апарат. Демонстрацията не включваше полет на голямо разстояние.

Експерти поставят под въпрос практическото приложение

Разработването на превозни средства, които могат едновременно да се движат по пътищата и да летят, е свързано със сериозни инженерни предизвикателства. Сред тях са теглото, стабилността във въздуха и изискванията за безопасност при движение по пътищата.

Роджър Конър, куратор по вертикален полет в Националния музей на въздуха и космоса към института „Смитсониън“, коментира пред CNN, че подобни хибридни превозни средства могат да се окажат по-неефективни както като автомобили, така и като летателни апарати. Според него те вероятно ще бъдат и скъпи.

Конър изрази съмнение и че автомобил, предназначен за движение по обществени пътища, би могъл да лети свободно, където собственикът му пожелае. По думите му демонстрации като тази по-скоро показват способност за кратко издигане или подскачане, отколкото за продължителен полет.

Други компании също разработват летящи автомобили

Сред компаниите, работещи по подобни технологии, е базираният в Калифорния стартъп Alef. Негов прототип използва осем витла, разположени в предната и задната част на превозното средство, за да се издига във въздуха.

Автомобилът на Alef обаче тежи около 254 паунда и е предназначен за един човек – значително по-различна конструкция от двуместния Roadster на Tesla.

Главният изпълнителен директор на Alef Джим Духовни заяви пред CNN, че не би се изненадал, ако Tesla успее да демонстрира издигане на автомобила. Той обаче подчерта, че най-трудната част при подобни системи е преминаването от вертикално излитане към движение напред, което изисква прецизен контрол и висока стабилност.

Макар технологиите за електрически летателни апарати с вертикално излитане и кацане да се развиват, превръщането им в практични и безопасни автомобили остава сериозно предизвикателство.