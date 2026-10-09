Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

Канадският премиер Марк Карни отхвърли призива на Илон Мъск за отделяне на Квебек, Алберта и Саскачеван от Канада и заяви, че бъдещето на страната ще бъде решено единствено от канадците.

"Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците и техните приоритети – приоритетите на хората в Квебек", каза Карни в отговор на коментарите на Мъск.

Премиерът допълни, че канадците трябва да могат да живеят според своите език, култура и разбирания без намеса от чужди правителства и големи технологични компании.

Повод за реакцията стана публикация на Мъск в социалната мрежа X след победата на сепаратистката Квебекска партия на провинциалните избори. Мъск написа, че Квебек трябва да се отдели и добави, че според него същото трябва да направят Алберта и Саскачеван.

Квебекската партия спечели изборите, но не получи мнозинство в парламента на провинцията. Тя събра около 28% от гласовете, а подкрепата за независимостта на Квебек остава около 30%, според политолога Даниел Беланд от университета "Макгил".

В Алберта на 19 октомври предстои гласуване дали провинцията да остане в състава на Канада или да се върви към бъдещ референдум за отделяне. Премиерът на Алберта Даниел Смит вече заяви, че ще гласува за оставане в страната и според нея сепаратистките настроения в провинцията са отслабнали.

Премиерът на Саскачеван Скот Мо също отхвърли призива на Мъск, като отговори в X само с една дума - "Не".