Новини
Търси
Подкаст
Свят

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците
АП/БТА

Канадският премиер отхвърли призива на милиардера Квебек, Алберта и Саскачеван да се отделят от страната

Канадският премиер Марк Карни отхвърли призива на Илон Мъск за отделяне на Квебек, Алберта и Саскачеван от Канада и заяви, че бъдещето на страната ще бъде решено единствено от канадците.

"Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците и техните приоритети – приоритетите на хората в Квебек", каза Карни в отговор на коментарите на Мъск.

Премиерът допълни, че канадците трябва да могат да живеят според своите език, култура и разбирания без намеса от чужди правителства и големи технологични компании.

Повод за реакцията стана публикация на Мъск в социалната мрежа X след победата на сепаратистката Квебекска партия на провинциалните избори. Мъск написа, че Квебек трябва да се отдели и добави, че според него същото трябва да направят Алберта и Саскачеван.

Квебекската партия спечели изборите, но не получи мнозинство в парламента на провинцията. Тя събра около 28% от гласовете, а подкрепата за независимостта на Квебек остава около 30%, според политолога Даниел Беланд от университета "Макгил".

В Алберта на 19 октомври предстои гласуване дали провинцията да остане в състава на Канада или да се върви към бъдещ референдум за отделяне. Премиерът на Алберта Даниел Смит вече заяви, че ще гласува за оставане в страната и според нея сепаратистките настроения в провинцията са отслабнали.

Премиерът на Саскачеван Скот Мо също отхвърли призива на Мъск, като отговори в X само с една дума - "Не".

Още по темата

Карни: Канада е в търговска война със САЩ

Карни: Канада е в търговска война със САЩ

Ормузкият проток в центъра на разговори между Стармър, Тръмп и Карни

Ормузкият проток в центъра на разговори между Стармър, Тръмп и Карни

Карни: Канада няма да сключва свободно търговско споразумение с Китай

Карни: Канада няма да сключва свободно търговско споразумение с Китай

Илон Мъск поздрави "Алтернатива за Германия" за изборната победа в Саксония-Анхалт

Илон Мъск поздрави "Алтернатива за Германия" за изборната победа в Саксония-Анхалт

Зеленски отличи Илон Мъск с престижния Орден на Свободата

Зеленски отличи Илон Мъск с престижния Орден на Свободата

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

Чехия гласува на местни и сенатски избори – първи тест за управлението на Андрей Бабиш

Чехия гласува на местни и сенатски избори – първи тест за управлението на Андрей Бабиш

Лейбъристите запазиха мястото на Киър Стармър в британския парламент

Лейбъристите запазиха мястото на Киър Стармър в британския парламент

Мощно наводнение в Чили отнесе автомобили и автобуси по улиците на Сантяго

Мощно наводнение в Чили отнесе автомобили и автобуси по улиците на Сантяго

Водещи

Плевен е в траур след катастрофата с четирима загинали младежи

Плевен е в траур след катастрофата с четирима загинали младежи

Въпреки заповед за защита: Мъж нападна бившата си и намушка друг

Въпреки заповед за защита: Мъж нападна бившата си и намушка друг

НОИ към българските пенсионери в страни извън ЕС: Подайте декларация до 31 декември

НОИ към българските пенсионери в страни извън ЕС: Подайте декларация до 31 декември

  • Преди 5 минути
Футболист на Левски се върна с контузия от националния отбор

Футболист на Левски се върна с контузия от националния отбор

  • Преди 7 минути
Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи и изслушванията си за полетите на Пеевски

Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи и изслушванията си за полетите на Пеевски

37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

  • Преди 18 минути
Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

  • Преди 23 минути
Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

  • Преди 39 минути
Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

  • Преди 41 минути
Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

  • Преди 49 минути
Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

  • Преди 52 минути
Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

  • Преди 1 час
Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ