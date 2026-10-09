SpaceX на Илон Мъск подготвя сателитен интернет за обикновените телефони

SpaceX предприема стратегическа стъпка към американския пазар на мобилни услуги, след като се договори да придобие националното портфолио от радиочестоти в диапазона 800 MHz на инвестиционната компания Grain Management. Ходът цели да разшири възможностите на Starlink Mobile и да приближи компанията до предлагането на мобилна свързаност чрез комбинация от сателитна и наземна инфраструктура.

Според Reuters, позовавайки се на The Wall Street Journal, стойността на сделката може да достигне приблизително 8 млрд. долара. Официалните финансови условия обаче не са оповестени. Споразумението подлежи на одобрение от Федералната комисия по комуникациите на САЩ (FCC).

Защо честотите от 800 MHz са толкова важни?

Нискочестотният спектър има съществено предимство при изграждането на мобилни мрежи: сигналите в този диапазон могат да се разпространяват на по-големи разстояния и да проникват по-добре през определени препятствия, включително стени и растителност.

Това може да помогне на SpaceX да разшири покритието на бъдещата си мобилна услуга и да подобри свързаността на места, където традиционните мобилни мрежи имат ограничения.

Според официалното съобщение на Grain Management портфолиото ще бъде придобито изцяло от SpaceX, като целта е честотите да подпомогнат следващото поколение сателитни услуги за директна връзка с устройства.

Интернет през сателит без специален телефон

Една от основните цели на Starlink Mobile е да осигурява свързаност директно към стандартни мобилни устройства, без потребителите непременно да се нуждаят от специализиран сателитен телефон.

SpaceX вече разполага със спектър в диапазона 2 GHz, който може да осигури по-голям капацитет за пренос на данни. Комбинацията му с новопридобиваните нискочестотни ресурси може да подобри техническите възможности на услугата.

Това обаче не означава, че всеки смартфон автоматично ще получи пълноценен сателитен интернет навсякъде. Реалното качество и наличността на услугата ще зависят от съвместимостта на устройствата, мрежовата конфигурация, регулаторните разрешения и развитието на инфраструктурата.

FCC одобри още 15 000 спътника за Starlink Mobile

Разширяването на честотния ресурс идва на фона на друго важно развитие: според Reuters FCC е одобрила план за разполагане на още 15 000 спътника от второ поколение, предназначени да подпомогнат мобилната свързаност.

Идеята е спътниците да комуникират директно със съвместими стандартни телефони и да разширят възможностите за връзка извън обхвата на традиционните базови станции.

Ако технологията бъде внедрена успешно, тя може да подобри свързаността в отдалечени райони, по пътища, в планински местности и на други места с ограничено наземно покритие.

SpaceX влиза в пряка конкуренция с T-Mobile, Verizon и AT&T

Досега Starlink развиваше мобилната си свързаност и чрез партньорства с традиционни телекомуникационни оператори. Новата сделка обаче подсилва възможността SpaceX да се превърне в самостоятелен участник на пазара на мобилни услуги в САЩ.

Новината оказа натиск върху акциите на големите американски телекомуникационни компании. Reuters съобщи за спад на книжата на T-Mobile, Verizon и AT&T в извънборсовата търговия след информацията за сделката.

Традиционните оператори обаче разполагат със съществуващи мрежи, базови станции и капацитет, които не могат да бъдат заменени само с придобиването на честотен спектър. Изграждането на конкурентна услуга ще изисква допълнителни инвестиции и технологична интеграция.

Ще промени ли Starlink начина, по който използваме мобилните си телефони?

Сделката с Grain Management показва, че SpaceX се стреми да обедини сателитните технологии и традиционните мобилни мрежи в обща система за свързаност.

За потребителите потенциалните ползи включват по-добро покритие в райони със слаб сигнал и повече възможности за комуникация там, където изграждането на наземна инфраструктура е трудно или скъпо.

Засега обаче остават отворени ключови въпроси: какви ще бъдат цените на услугата, кога ще започне по-широкото ѝ предлагане и каква скорост и надеждност ще осигурява тя при реална употреба.

Изходът от сделката и развитието на Starlink Mobile могат да окажат сериозно влияние върху бъдещето на телекомуникационния пазар, но реалната промяна ще зависи от изпълнението на технологичните планове и регулаторните условия.