Проучване: Българинът изхвърля годишно 96 килограма храна

Българинът изхвърля годишно 96 килограма храна. Това сочат данни на национално проучване за мащаба на разхищението на храна в България.

Половината от домакинствата са изхвърляли храна през последния месец, а 25% го правят поне веднъж, показва пазарното изследване на Ipsos, проведено по поръчка на Българската хранителна банка и голяма търговска верига.



Според данните на Евростат, всеки българин изхвърля годишно 96 кг. храна, а средно европейците изхвърлят 129 кг, отбелязва БНР.



В половината от случаите българите изхвърлят храна заради разваляне, в 1/3 - поради приготвянето на по-големи количества. Също толкова от хранителните продукти се изхвърлят, защото не са консумирани навреме, а 1/4 - защото са били забравени.



На домакинствата се дължат 43% от хранителните отпадъци, а сред вредните навици са подвеждането по промоциите и пазаруването над реалните потребности и предварително изготвения списък.



От хранителната банка обръщат внимание и как да четем срока на годност върху опаковките.



"При срок "най-добър до" храната може да е променила само своята консистенция, леко да имаме влошаване на нейното вкусово качество, но по никакъв начин тя не е опасна. Обаче това не е валидно за храните, които са със срок "годен до", посочи Цанка Миланова.



През миналата година Българската хранителна банка е спасила от разхищение близо 500 тона храна, достигнала до 90 000 нуждаещи се.