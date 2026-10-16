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Проучване: Българинът изхвърля годишно 96 килограма храна

Проучване: Българинът изхвърля годишно 96 килограма храна
Pixabay

В половината от случаите българите изхвърлят храна заради разваляне

Българинът изхвърля годишно 96 килограма храна. Това сочат данни на национално проучване за мащаба на разхищението на храна в България.

Половината от домакинствата са изхвърляли храна през последния месец, а 25% го правят поне веднъж, показва пазарното изследване на Ipsos, проведено по поръчка на Българската хранителна банка и голяма търговска верига.

Според данните на Евростат, всеки българин изхвърля годишно 96 кг. храна, а средно европейците изхвърлят 129 кг, отбелязва БНР.

В половината от случаите българите изхвърлят храна заради разваляне, в 1/3 - поради приготвянето на по-големи количества. Също толкова от хранителните продукти се изхвърлят, защото не са консумирани навреме, а 1/4 - защото са били забравени.

На домакинствата се дължат 43% от хранителните отпадъци, а сред вредните навици са подвеждането по промоциите и пазаруването над реалните потребности и предварително изготвения списък.

От хранителната банка обръщат внимание и как да четем срока на годност върху опаковките.

"При срок "най-добър до" храната може да е променила само своята консистенция, леко да имаме влошаване на нейното вкусово качество, но по никакъв начин тя не е опасна. Обаче това не е валидно за храните, които са със срок "годен до", посочи Цанка Миланова.

През миналата година Българската хранителна банка е спасила от разхищение близо 500 тона храна, достигнала до 90 000 нуждаещи се.

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