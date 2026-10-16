Четирима задържани при акция срещу наркотиците в София

Четирима души са задържани при полицейски акции срещу разпространението на наркотици в София. На трима от тях е наложено прокурорско задържане за срок до 72 часа, съобщиха от СДВР.

При операция на 14 октомври са арестувани двама криминално проявени мъже на 42 и 65 години. При претърсване на два адреса са открити над 460 грама марихуана, машина за вакуумиране, три електронни везни и документ за самоличност с невярно съдържание.

Същия ден служители на Четвърто районно управление спрели автомобил, управляван от 26-годишен мъж, заподозрян в разпространение на наркотици. В колата пътувал и 24-годишен мъж.

При проверката са открити 25 грама марихуана, 28 грама амфетамин, 12 грама МДМА и 3 грама метамфетамин, разпределени в множество пликове.

Разследването продължава, като полицията работи по установяване на цялостната престъпна дейност на задържаните.