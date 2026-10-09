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СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"
Снимка: БТА

Братята са на възраст 30 и 38 години

Задържани са двама братя при специализирана акция срещу наркоразпространението, съобщиха за БТА от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). 

Мъжете са задържани в кв. „Драгалевци“, криминално проявени са. Единият е осъждан. У мъжете са намерени различни по вид наркотични вещества, като точното количество още не е установено, поясниха от СДВР. 

На брифинг тази вечер пред къщата, в която живеят братята, Асен Ушатов, заместник-началник на Шесто районно управление, каза, че братята са на възраст 30 и 38 години и в тях са намерени няколко пакета със зелена тревиста маса, бяло прахообразно вещество, бяло вещество на бучки, вещество на кристали. Двамата са криминално проявени по линия на наркоразпространение. Имаме информация, че лицата разпространяват наркотични вещества на територията на цяла София, обясни Ушатов. 

В рамките на акцията тази вечер е задържан и наркодилър в кв. „Хиподрума“, допълниха от СДВР. 

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