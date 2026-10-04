Арестуваха мъж, стрелял с въздушна пушка по момчета пред блока в Разград

В Разград задържаха мъж, стрелял с въздушна пушка по момчета заради шум пред блок. Сигналът за изстрелите е получен около 21:20 ч. снощи, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

При предприетите действия за изясняване на случая е установено, че 60-годишният мъж е стрелял с въздушна пушка и е отправял обидни думи, закани и заплахи към група непълнолетни момчета, които вдигали шум пред жилищен блок в квартал „Водна централа“.

Мъжът е задържан в Районното управление в Разград. По случая е започната проверка, допълват от ОД на МВР в Разград.

В края на юли полицията задържа 26-годишен след стрелба с газ-сигнален пистолет на булевард в Разград. В началото на февруари младежи от Кубрат бяха глобени след скандал и стрелба с газов пистолет пред жилищен блок, след като с действията си нарушили обществения ред. В края на декември пътници в таксиметров автомобил предизвикаха с поведението си шофьора да извади пистолет.