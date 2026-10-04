Новини
Търси
Подкаст
Общество

Арестуваха мъж, стрелял с въздушна пушка по момчета пред блока в Разград

Арестуваха мъж, стрелял с въздушна пушка по момчета пред блока в Разград
Снимка: БТА

Шумели силно

В Разград задържаха мъж, стрелял с въздушна пушка по момчета заради шум пред блок. Сигналът за изстрелите е получен около 21:20 ч. снощи, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

При предприетите действия за изясняване на случая е установено, че 60-годишният мъж е стрелял с въздушна пушка и е отправял обидни думи, закани и заплахи към група непълнолетни момчета, които вдигали шум пред жилищен блок в квартал „Водна централа“.

Мъжът е задържан в Районното управление в Разград. По случая е започната проверка, допълват от ОД на МВР в Разград.

В края на юли полицията задържа 26-годишен след стрелба с газ-сигнален пистолет на булевард в Разград. В началото на февруари младежи от Кубрат бяха глобени след скандал и стрелба с газов пистолет пред жилищен блок, след като с действията си нарушили обществения ред. В края на декември пътници в таксиметров автомобил предизвикаха с поведението си шофьора да извади пистолет. 

Още по темата

Мъж стреля с въздушна пушка от терасата си в Пловдив

Мъж стреля с въздушна пушка от терасата си в Пловдив

12-годишно дете простреляно с въздушна пушка при игра в Ловешко

12-годишно дете простреляно с въздушна пушка при игра в Ловешко

Моторист е прострелян в движение с въздушна пушка в русенско село

Моторист е прострелян в движение с въздушна пушка в русенско село

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Антон Златанов: Задържахме 9 нелегални мигранти, укрити в тайници на камиони

Антон Златанов: Задържахме 9 нелегални мигранти, укрити в тайници на камиони

„Хемус“ на 52: магистралата, превърнала се в символ на дългото чакане

„Хемус“ на 52: магистралата, превърнала се в символ на дългото чакане

Двама са пострадалите в катастрофа на пътя Асеновград - Кърджали край с. Новаково

Двама са пострадалите в катастрофа на пътя Асеновград - Кърджали край с. Новаково

12 г. близки на баща и син, убити с брадви и ножове в Ихтиман, търсят справедливост

12 г. близки на баща и син, убити с брадви и ножове в Ихтиман, търсят справедливост

Юлиян Янков - Картофа, свързан със заплахите към Кандев, се е предал на гръцките власти

Юлиян Янков - Картофа, свързан със заплахите към Кандев, се е предал на гръцките власти

Водещи

Антон Златанов: Задържахме 9 нелегални мигранти, укрити в тайници на камиони

Антон Златанов: Задържахме 9 нелегални мигранти, укрити в тайници на камиони

БФС обсъжда ново правило за българите в Първа лига

БФС обсъжда ново правило за българите в Първа лига

  • Преди 11 минути
„Хемус“ на 52: магистралата, превърнала се в символ на дългото чакане

„Хемус“ на 52: магистралата, превърнала се в символ на дългото чакане

  • Преди 15 минути
Макс Верстапен с победа №73 във Формула 1

Макс Верстапен с победа №73 във Формула 1

  • Преди 25 минути
Македонският външен министър Тимчо Муцунски е поискал среща с българските власти

Македонският външен министър Тимчо Муцунски е поискал среща с българските власти

Двама загинаха при наводнения в Каталуния, издирват изчезнал човек

Двама загинаха при наводнения в Каталуния, издирват изчезнал човек

  • Преди 52 минути
Бивш гръцки премиер с остър упрек към Атина за сделката с България

Бивш гръцки премиер с остър упрек към Атина за сделката с България

  • Преди 1 час
Лудогорец отказал на румънска легенда заради липсата на опит

Лудогорец отказал на румънска легенда заради липсата на опит

  • Преди 1 час
Четка с изкуствен интелект следи миенето на зъбите и открива пропуснатите зони

Четка с изкуствен интелект следи миенето на зъбите и открива пропуснатите зони

  • Преди 1 час
Двама са пострадалите в катастрофа на пътя Асеновград - Кърджали край с. Новаково

Двама са пострадалите в катастрофа на пътя Асеновград - Кърджали край с. Новаково

Прозападната коалиция спечели убедително изборите в Латвия

Прозападната коалиция спечели убедително изборите в Латвия

  • Преди 1 час
Corriere dello Sport: Реал Мадрид идва за звездата на Ювентус

Corriere dello Sport: Реал Мадрид идва за звездата на Ювентус

  • Преди 2 часа
12 г. близки на баща и син, убити с брадви и ножове в Ихтиман, търсят справедливост

12 г. близки на баща и син, убити с брадви и ножове в Ихтиман, търсят справедливост

Българин стана световен шампион по ядене на люти чушки

Българин стана световен шампион по ядене на люти чушки

  • Преди 2 часа
Снаряд порази танкер в Ормузкия проток

Снаряд порази танкер в Ормузкия проток

  • Преди 2 часа