Арестуваха двама братя в столичния кв. "Драгалевци"

Двама братя са задържани в столичния кв. „Драгалевци“, научи bTV от свои източници. Това се е случило по време на операция на служители от 6 районно управление. Те са известни в квартала като Гого и Тото.

Съмненията са, че се занимават с разпространение на наркотици. Според очевидци, при пристигането на полицията двамата са направили опит да избягат.

Чули са се и гърмежи при задържането на мъжете, станали известни като Гого и Тото.

Според непотвърдена информация при полицейските действия са намерени различни видове наркотици. Засега липсват официални данни от МВР за случая.