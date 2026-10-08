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В ареста, но все още декан: Университетът в Пловдив обясни защо

В ареста, но все още декан: Университетът в Пловдив обясни защо
БТА

Проф. Мариела Генева-Попова е с мярка "задържане под стража", а заместник-деканът проф. Павел Тимонов временно изпълнява функциите ѝ

Медицинският университет в Пловдив няма законово основание да освободи от длъжност декана на Медицинския факултет проф. Мариела Генева-Попова, въпреки повдигнатите ѝ обвинения във връзка с предполагаемо източване на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Това става ясно от официална позиция на висшето училище, изпратена в отговор на запитване на БТА.

Проф. Генева-Попова е сред шестимата обвиняеми по разследване за предполагаеми фиктивни хоспитализации в Клиниката по ревматология на УМБАЛ "Свети Георги". На 7 октомври Окръжният съд в Пловдив постанови спрямо нея мярка за неотклонение "задържане под стража".

От университета обясняват, че Законът за висшето образование и Кодексът на труда определят конкретните случаи, в които ректорът може да освободи член на академичния състав или служител на изборна ръководна длъжност.

Според ръководството на МУ-Пловдив към момента нито едно от тези законови основания не е налице, поради което ректорът не може едностранно да прекрати правомощията на декана.

От висшето училище уточняват, че при влязъл в сила съдебен акт или друго разпореждане на компетентен орган, което налага отстраняване или освобождаване от длъжност, ще бъде издадена съответната заповед.

Междувременно от 7 октомври функциите на декан временно се изпълняват от проф. д-р Павел Тимонов, който е заместник-декан на Медицинския факултет.

Разследването срещу проф. Генева-Попова и останалите обвиняеми продължава. Повдигнатите обвинения не означават установена вина, а наложената мярка за неотклонение не представлява осъдителна присъда.

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