Шефката на ревматологията на "Св. Георги": Извинявам се на цялото медицинско съсловие

Ръководителят на Клиниката по ревматология в пловдивската УМБАЛ „Св. Георги“ проф. Мариела Генева-Попова поднесе извинения пред съда заради схемата с фиктивни хоспитализации, чрез която според прокуратурата са източвани средства от НЗОК. Тя обаче отказа да коментира дали е била организатор на престъпната дейност, съобщава „24 часа“.

Проф. Генева-Попова и служителят в медицински център Адриан Белов поискаха да бъдат освободени под парична гаранция. Прокуратурата настоя двамата да останат в ареста, като посочи, че събраните доказателства подкрепят обоснованото предположение за съпричастността им към разследваната схема.

Според прокурор Димитър Пехливанов става дума за организация в Клиниката по ревматология, чрез която посредством фиктивно лечение са били получавани средства от Здравната каса. По делото са разпитани множество свидетели – пациенти, лекари и медицински сестри. Има и свидетел с тайна самоличност.

Пред съда проф. Генева-Попова заяви, че фиктивните хоспитализации са сериозен проблем, с който не е успяла да се справи.

„Поднасям моите най-искрени извинения към най-близките ми, моето семейство, към колегите, които са стойностни хора и лекари, и към УМБАЛ „Свети Георги“ и към цялото медицинско съсловие. Фиктивните хоспитализации са много сериозен проблем, с който аз не съм се справила“, каза тя, цитирана от „24 часа“.

Лекарката обаче отказа да коментира твърденията, че е била инициатор на подобни практики. Тя заяви още, че при първа възможност ще подаде молба за напускане и отново поднесе извинения на болницата.

Като аргумент за по-лека мярка проф. Генева-Попова посочи и необходимостта да се грижи за майка си, която е с деменция след прекаран инсулт и няколко микроинсулта.

Защитата на Адриан Белов също поиска той да бъде освободен срещу парична гаранция. Адвокат Катя Антонова заяви, че клиентът ѝ работи единствено в медицинския център, не е медицинско лице и не е служител на университетската болница.

По думите на адвоката няма опасност Белов да се укрие или да извърши друго престъпление. Тя посочи още, че той има дете на година и седем месеца и е поискал по-лека мярка, за да може да се грижи за семейството си.