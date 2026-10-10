Новини
Търси
Подкаст
Общество

СДВР: Ружа Игнатова е жива, издирваме я по цял свят

СДВР: Ружа Игнатова е жива, издирваме я по цял свят
Стопкадър

Началникът на сектор "Издирване" в СДВР Емил Стоянов заяви, че службите нямат данни нито за смъртта на основателката на OneCoin, нито за промяна във външния ѝ вид

"Ружа Игнатова е жива. За нас е жива и за всички е жива. Издирваме я." Това заяви началникът на сектор "Издирване" в СДВР главен инспектор Емил Стоянов в интервю за "Телеграфно подкастът".

По думите му българските служби не разполагат с оперативна информация, включително от чуждестранни партньорски служби, която да сочи, че Игнатова е починала.

"Чисто по оперативни данни или от приятелски чужди служби нямаме налична информация нито за промяна на визията, нито за това, че е настъпила смърт", посочи Стоянов.

Основателката на OneCoin продължава да бъде издирвана международно чрез Интерпол, а в операцията участват и службите на България, Германия и САЩ. ФБР предлага награда до 5 млн. долара за информация, която може да доведе до нейното откриване.

В публичното пространство през последните години многократно се появяват версии, че Игнатова е била убита още през 2018 г. и тялото ѝ е било изхвърлено в Йонийско море. Стоянов обаче подчерта, че към момента полицията не разполага с доказателства, потвърждаващи подобна версия.

Той уточни още, че Игнатова няма българско, а германско гражданство.

"Това е лице с неограничен ресурс от средства и на базата на тях не е проблем да заличава и променя самоличността си по документи, а и по визия", каза началникът на сектор "Издирване".

Стоянов коментира и работата на звеното, което към момента издирва 1502 души. В сектора работят около 25 оперативни служители, като на някои от тях се налага паралелно да издирват между 60 и 80 души.

Той опроверга и един от най-разпространените митове при изчезнали хора - че полицията трябва да изчака 24 часа, преди да започне издирване.

"Искам да разбием мита за обявяването за издирване след 24-тия час. Това никога не е съществувало в закона. Обявяването на лице за издирване става веднага", подчерта Стоянов.

По думите му първите часове са критични, тъй като за 24 часа човек вече може да се намира на друг континент.

"Реакцията е мигновена, не чакайте, а ни съобщавайте", призова той.

Още по темата

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Германия конфискува над 10 млн. евро от активите на "криптокралицата" Ружа Игнатова

Германия конфискува над 10 млн. евро от активите на "криптокралицата" Ружа Игнатова

Татяна Кристи подканя МВР да провери кой охранява вила на Ружа Игнатова

Татяна Кристи подканя МВР да провери кой охранява вила на Ружа Игнатова

Пострадала от партийната касиерка Гинка Борисова: Ще се окаже втората Ружа Игнатова

Пострадала от партийната касиерка Гинка Борисова: Ще се окаже втората Ружа Игнатова

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Най-важното от България на 10.10.2026 г.

Най-важното от България на 10.10.2026 г.

Автомобил падна от автовоз под мост край гара Дъбово, последва сблъсък с друга кола

Автомобил падна от автовоз под мост край гара Дъбово, последва сблъсък с друга кола

Катастрофа затруднява движението по АМ „Тракия“ към София

Катастрофа затруднява движението по АМ „Тракия“ към София

ЦИК: Машините за гласуване нямат интернет и не могат да бъдат манипулирани отвън

ЦИК: Машините за гласуване нямат интернет и не могат да бъдат манипулирани отвън

Кандидат за ВСС: Главният прокурор трябва да бъде човек с висок морал

Кандидат за ВСС: Главният прокурор трябва да бъде човек с висок морал

Водещи

Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената след изборите

Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената след изборите

  • Преди 2 минути
Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

  • Преди 14 минути
Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

  • Преди 34 минути
Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

  • Преди 36 минути
Най-важното от България на 10.10.2026 г.

Най-важното от България на 10.10.2026 г.

  • Преди 44 минути
Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

  • Преди 53 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който паузата разкрива истинското желание

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който паузата разкрива истинското желание

  • Преди 59 минути
Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

  • Преди 1 час
Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

  • Преди 1 час
Българското правителство се отърси от излишната емоция и поставя ясни условия пред Скопие

Българското правителство се отърси от излишната емоция и поставя ясни условия пред Скопие

  • Преди 1 час
Интер продължава наказателната си акция в Серия А

Интер продължава наказателната си акция в Серия А

  • Преди 1 час
Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

  • Преди 2 часа
Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

  • Преди 2 часа
Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

  • Преди 2 часа