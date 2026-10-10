СДВР: Ружа Игнатова е жива, издирваме я по цял свят

"Ружа Игнатова е жива. За нас е жива и за всички е жива. Издирваме я." Това заяви началникът на сектор "Издирване" в СДВР главен инспектор Емил Стоянов в интервю за "Телеграфно подкастът".

По думите му българските служби не разполагат с оперативна информация, включително от чуждестранни партньорски служби, която да сочи, че Игнатова е починала.

"Чисто по оперативни данни или от приятелски чужди служби нямаме налична информация нито за промяна на визията, нито за това, че е настъпила смърт", посочи Стоянов.

Основателката на OneCoin продължава да бъде издирвана международно чрез Интерпол, а в операцията участват и службите на България, Германия и САЩ. ФБР предлага награда до 5 млн. долара за информация, която може да доведе до нейното откриване.

В публичното пространство през последните години многократно се появяват версии, че Игнатова е била убита още през 2018 г. и тялото ѝ е било изхвърлено в Йонийско море. Стоянов обаче подчерта, че към момента полицията не разполага с доказателства, потвърждаващи подобна версия.

Той уточни още, че Игнатова няма българско, а германско гражданство.

"Това е лице с неограничен ресурс от средства и на базата на тях не е проблем да заличава и променя самоличността си по документи, а и по визия", каза началникът на сектор "Издирване".

Стоянов коментира и работата на звеното, което към момента издирва 1502 души. В сектора работят около 25 оперативни служители, като на някои от тях се налага паралелно да издирват между 60 и 80 души.

Той опроверга и един от най-разпространените митове при изчезнали хора - че полицията трябва да изчака 24 часа, преди да започне издирване.

"Искам да разбием мита за обявяването за издирване след 24-тия час. Това никога не е съществувало в закона. Обявяването на лице за издирване става веднага", подчерта Стоянов.

По думите му първите часове са критични, тъй като за 24 часа човек вече може да се намира на друг континент.

"Реакцията е мигновена, не чакайте, а ни съобщавайте", призова той.