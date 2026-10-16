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Александър Пулев: България е отворена за американски инвестиции

Александър Пулев: България е отворена за американски инвестиции
МИИИ

Икономическият министър представи възможностите за сътрудничество в отбраната, космическите технологии и иновациите по време на посещение в САЩ

България е отворена за американски инвестиции и има политическа воля да задълбочи икономическото сътрудничество със САЩ. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев по време на посещение в Балтимор, щата Мериленд.

Министърът откри двустранен бизнес форум, посветен на партньорствата между български и американски компании в областта на отбраната, космическите технологии и иновациите.

"Тук сме, защото искаме да изграждаме партньорства. Вярвам, че можем да положим основите на изключително ползотворно сътрудничество занапред", заяви Пулев.

Той проведе среща със секретаря по търговията на Мериленд Хари Кокър-младши и посети компании от отбранителната индустрия.

Сред приоритетните области за сътрудничество министърът открои киберсигурността, изкуствения интелект, безпилотните системи и високотехнологичните производства.

"Тук сме, за да премахваме административните пречки и да посрещаме инвеститорите с отворени врати", подчерта Пулев.

Министърът е на официално посещение в САЩ, придружен от бизнес делегация с 30 представители на 20 компании, организирана от Американската търговска камара в България.

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