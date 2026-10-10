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Вицепремиерът Пулев: Сливен трябва да е в центъра на новата икономическа политика на България

Вицепремиерът Пулев: Сливен трябва да е в центъра на новата икономическа политика на България
БТА

Министърът на икономиката подчерта стратегическото положение на региона между "Капитан Андреево" и Бургас и обяви нови финансови инструменти за бизнеса

Сливен не трябва да остава в периферията на икономическата трансформация, а да бъде в центъра на новата икономическа политика на България. Това заяви министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на среща с представители на бизнеса и местната власт в града.

"Затова обикаляме из цялата страна. Не ни е страх да гледаме бизнеса в очите, да съберем обратна връзка", каза Пулев и подчерта, че политиката за ускорено икономическо развитие изисква постоянен диалог с индустрията.

Министърът съобщи, че вече е водил бизнес делегации в Китай и Индонезия, а му предстои посещение във Вашингтон с фокус върху отбранителната индустрия. По думите му в тези делегации участват както малки и средни предприятия, така и представители на големия бизнес.

Пулев акцентира и върху пренареждането на международните транспортни и логистични връзки. Според него войната в Украйна е блокирала т.нар. Северен коридор и все по-голяма част от товарите се пренасочват през Транскаспийския, или Средния коридор.

Това увеличава значението на "Капитан Андреево", а Сливен се намира на около 100 километра както от граничния пункт, така и от пристанище Бургас.

Министърът припомни, че една от икономическите зони в Сливен е получила подкрепа по създадената по време на служебния кабинет на Гълъб Донев програма за насърчаване на инвестициите в индустриални зони.

Пулев съобщи още, че чрез Българската банка за развитие се подготвят нови финансови инструменти за малкия и средния бизнес, включително за земеделски кооперативи. Целта по думите му е българските производители да имат по-добри възможности за конкуренция с вносните стоки в търговските вериги.

Възможности за финансиране се предвиждат и през Фонда на фондовете, включително за енергийна ефективност и за здравна, социална и културна инфраструктура в Южна България.

"Бъдещето е сега. Да започнем още по-интензивен диалог още от днес", призова Пулев представителите на бизнеса.

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