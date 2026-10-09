Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Новата инсталация за производство на нитроцелулоза в "Арсенал" АД в Казанлък е важна стъпка в развитието на българската отбранителна индустрия. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев при откриването на новата мощност.

"Това е още една важна стъпка в развитието на българската отбранителна индустрия. Това е посоката, в която трябва да вървим – към модерна и конкурентоспособна българска индустрия, високотехнологично производство и добре платени работни места", заяви Пулев.

По думите му инвестициите в отбранителната индустрия имат ключово значение за технологичното развитие на предприятията и за повишаването на тяхната конкурентоспособност.

"Работим рамо до рамо с една основна цел – да модернизираме отбранителната индустрия и да създаваме все повече възможности за хората и регионите", подчерта вицепремиерът.

Новата инсталация е част от мащабната инвестиционна програма на "Арсенал", чийто общ размер надхвърля 300 млн. евро. Целта е увеличаване на производствения капацитет и разширяване на асортимента на дружеството.

Технологията в новата инсталация е напълно автоматизирана. С въвеждането ѝ в експлоатация се увеличава капацитетът, подобряват се условията на труд и безопасността и се ограничават въздействията върху околната среда.

В откриването участваха още президентът Илияна Йотова, областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов и представители на местната власт.