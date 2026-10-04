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Икономика

Вицепремиерът Пулев: Българите ще имат най-ниските цени на горива в Европа

Вицепремиерът Пулев: Българите ще имат най-ниските цени на горива в Европа
БТА

По думите му моделът „Радев” се състои в това да се води диалог със стратегическите партньори и да се уважава частната собственост

„Има геополитически процеси извън контрола на българското правителство и държава. Към момента ситуацията е такава: намираме се в най-суровата криза в енергетиката в историята на човечеството“. Това заяви пред bTV вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

Той подчерта, че държавата може активно да следи ситуацията и да въвежда обосновани мерки, съгласувани с Европа и съобразени с пазарните принципи. Целият пакет от подкрепа в размер на 300 млн. евро е насочен към всички български потребители чрез богата палитра от мерки, част от които градират и са фокусирани върху най-бедните.

Министърът отправи остри критики към политическите си опоненти, като посочи, че вместо да се води конструктивен разговор, от опозицията са създали „сглобката на стероиди”, изопачават фактите и дори си служат с лъжи. Като лоша новина той отбеляза, че голяма част от добивната енергийна инфраструктура е разрушена, а процесът по възстановяването ѝ ще изисква много време и инвестиции. Пулев прогнозира, че несигурността ще се задържи между 6 и 12 месеца след края на конфликта между САЩ и Иран, но гарантира, че българите ще плащат най-ниските цени на горивата в Европа.

Запитан дали страната ни е застрашена да остане без горива през предстоящата зима, вицепремиерът заяви, че „Лукойл” се управлява интелигентно и качествено“ и  „работи вече почти на 100% натоварване на мощностите.“ Той допълни, че се очаква светкавична проверка от страна на КЗК относно ценообразуването в рафинерията, като вече е разговарял с особения търговски управител, който ще окаже пълно съдействие.

Пулев отхвърли възможността за национализация на чуждестранни активи, тъй като това е недопустимо в ЕС през 21-ви век. По думите му моделът „Радев” се състои в това да се води диалог със стратегическите партньори и да се уважава частната собственост, независимо дали е руска, американска или британска. Той поясни, че при съгласие между купувач и продавач държавата просто ще осигури административна подкрепа в интерес на гражданите чрез прозрачно и коректно поведение, без да нарушава конституционния ред.

Като човек от частния сектор вицепремиерът изрази вярата си в пазарната икономика и обясни, че справедливата стойност не означава твърд, административно наложен таван на цените, а е препоръчителна цена на базата на обективна информация.

В заключение той съобщи, че в министерството са получени сигнали за засилен натиск от страна на големите търговски вериги върху производителите, участващи в инициативата „Кошница с грижа“. Пулев предупреди, че веригите ще трябва да проведат този разговор с КЗП и КЗК, което е директно предупреждение за тези, които не спазват законите.

Пулев каза още, че кабинетът си е поставил за цел в срок до 30 месеца заводът на "Райнметал" в България да стане факт.

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