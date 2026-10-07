Пулев: България и Великобритания имат потенциал за още по-силно икономическо партньорство

България и Великобритания имат потенциал за още по-силно икономическо партньорство чрез нови инвестиции и разширяване на контактите между бизнеса. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев след среща с британския посланик у нас Натаниъл Копси.

Двамата обсъдиха развитието на двустранните икономически отношения, търговията и възможностите за реализиране на нови инвестиционни проекти в България.

"България и Великобритания имат стабилна основа за развитие на икономическите отношения. Нашата цел е да надграждаме постигнатото и да превръщаме потенциала в конкретни инвестиции, производства и работни места", заяви Пулев.

По данни, представени от Министерството на икономиката, през първите шест месеца на 2026 г. стокообменът между двете държави се е увеличил с 21%, а британските инвестиции в България достигат близо 3 млрд. евро.

По време на срещата е поставен акцент и върху сътрудничеството във високите технологии, иновациите и секторите с висока добавена стойност. Обсъдени са и възможности за по-тясно партньорство в образованието, академичния обмен и развитието на човешкия капитал.

"Великобритания е страна с водещи световни университети и силни традиции в науката и образованието. Обменът на знания и експертиза може да създаде нови възможности както за младите хора, така и за бизнеса", посочи Пулев.

Вицепремиерът и британският посланик са се обединили и около необходимостта от продължаване на диалога между институциите и бизнеса и търсенето на конкретни възможности за нови инвестиции и партньорства.