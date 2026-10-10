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Сливен чертае икономическото си бъдеще: 10 стъпки за развитие до 2030 г.

Сливен чертае икономическото си бъдеще: 10 стъпки за развитие до 2030 г.
БТА

Представители на правителството, местната власт и бизнеса обсъждат инвестиции, зелени технологии и възможности за задържане на младите хора в региона

Привличането на нови инвестиции, подкрепата за бизнеса и създаването на повече възможности за развитие в област Сливен са сред основните теми на SLIVEN FUTURE FORUM 2026, който беше открит днес в града, съобщава БТА.

Форумът събира представители на държавната и местната власт, бизнеса и институциите, ангажирани с икономическото развитие на региона.

Основната цел е да бъдат набелязани десет конкретни стъпки за развитието на област Сливен до 2030 година, както и възможностите за тяхното реализиране чрез инвестиции и партньорства.

При откриването министърът на икономиката, индустрията и инвестициите Александър Пулев заяви, че Сливен не трябва да остава в периферията на икономическите промени, а да заеме водещо място в новата икономическа политика.

Според него промените в международните транспортни коридори и веригите на доставки създават нови възможности за региона. Сред предимствата на Сливен той открои близостта до пристанище Бургас и граничния пункт "Капитан Андреево“.

Пулев припомни, че една от икономическите зони в Сливен вече е получила подкрепа по европейска програма за насърчаване на инвестициите в индустриални зони.

Разработват се и нови финансови инструменти за подпомагане на малките и средните предприятия, както и на земеделския сектор, посочи министърът.

В дискусиите се включи и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, който представи възможностите за финансиране на компании, инвестиращи в зелени технологии.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска постави акцент върху човешкия капитал и необходимостта икономическият растеж да бъде съпроводен с по-добри условия за живот.

Според нея привличането на инвестиции трябва да върви заедно със създаването на възможности младите хора и семействата да остават в родните си места.

Очаква се участниците във форума да очертаят основните приоритети пред Сливен до края на десетилетието и да обсъдят конкретни партньорства между институциите и бизнеса за тяхното изпълнение.

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