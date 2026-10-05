Инвеститорското доверие в еврозоната се срина през октомври

Инвеститорското доверие в еврозоната се понижи през октомври, след като отслабването на очакванията за икономиката постави под съмнение перспективите за по-устойчиво възстановяване. Това показват резултатите от последното проучване на Sentix.

Основният индекс на инвеститорското доверие се понижава до 2,7 пункта през октомври спрямо 5,1 пункта през септември. Резултатът е значително под прогнозата на анализаторите за 5 пункта.

Спадът идва само месец след като показателят достигна най-високото си равнище от повече от четири години.

От Sentix посочват, че оценката на инвеститорите за настоящата икономическа ситуация остава без промяна, но очакванията им за следващите месеци са претърпели „осезаемо влошаване“.

Подиндексът, измерващ текущото състояние на икономиката, се задържа на ниво от минус 3,3 пункта. Показателят за икономическите очаквания обаче се понижава с цели 5 пункта за месец – до 8,8 пункта.

Подобна тенденция се наблюдава и в Германия. Според Sentix надеждите за започващо икономическо възстановяване в най-голямата европейска икономика все още се запазват, но отслабването на очакванията не трябва да бъде пренебрегвано.

Основният индекс за Германия се понижава до минус 3,6 пункта през октомври спрямо минус 2,8 пункта месец по-рано. Показателят за очакванията спада от 12,3 до 8 пункта.

В същото време оценката за настоящата икономическа ситуация в Германия се подобрява за четвърти пореден месец и достига най-високото си ниво от май 2023 г. – минус 14,5 пункта.

Проучването е проведено между 1 и 3 октомври сред 1030 инвеститори, от които 218 са институционални.