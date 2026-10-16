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Пеканов: Все още се срещат трудности да се намери консенсус по бъдещия бюджет на ЕС

Пеканов: Все още се срещат трудности да се намери консенсус по бъдещия бюджет на ЕС
БТА

Европа има и нови цели, тя иска да е конкурентноспособна, посочи вицепремиерът

Действително все още се срещат трудности да се намери консенсус по бъдещия бюджет на ЕС, който се решава веднъж за следващите 7 години. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред БТВ.

Той уточни, че в момента се решава какъв ще бъде бюджетът от 2028 до 2034 г. 

"Преди една година ЕК предложи колко да е голям този бюджет. Според ЕК той трябва да бъде 2 трилиона (евро). Това звучи много пари, но като го съотнесем към размера на икономиката на ЕС това е малко над 1 процент. Те. това е много малка част от БВП", каза Пеканов.

"Бюджетът на Европа се използва главно за т.нар. кохезионни програми. Пари се дават на по-слабо развитите региони за земеделски програми и др.", посочи вицепремиерът.

"Европа има и нови цели. Тя иска да е конкурентноспособна", каза Пеканов, като добави, че големите компании в момента срещат трудности на глобалния пазар и губят пазарен дял спрямо САЩ и Китай.

По думите му парите, които се получават за конкурентноспособност за България, са гарантирани за страната.

"Новият подход, който ЕК предлага, е част от тези пари да не са гарантирани за страните-членки, а да са в един общ фонд за конкурентноспособност, където всички компании да се конкурират, което ще ни постави в много трудна ситуация", посочи Пеканов. 

По отношение на размера на минималната работна заплата той посочи, че тя трябва да се повишава плавно, тъй като прекалено автоматичното ѝ увеличение може да се отрази на конкурентоспособността на българската икономика. Според него увеличението на разходите за труд не е непременно отрицателно, тъй като компенсира дългогодишното изоставане на доходите спрямо инфлацията. 

Пеканов посочи, че в момента се обсъждат размери от 660 до 670 евро и при сегашните бюджетни ограничения и необходимостта от намаляване на дефицита трябва да се търси баланс между социалната политика и възможностите на държавата. Той добави, че минималната работна заплата е свързана с индексирането на редица плащания, поради което по-високият ѝ размер увеличава и държавните разходи. Вицепремиерът посочи, че социалните разходи не само са запазени, а дори са увеличени.

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