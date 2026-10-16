Пеканов: Все още се срещат трудности да се намери консенсус по бъдещия бюджет на ЕС

Действително все още се срещат трудности да се намери консенсус по бъдещия бюджет на ЕС, който се решава веднъж за следващите 7 години. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред БТВ.

Той уточни, че в момента се решава какъв ще бъде бюджетът от 2028 до 2034 г.

"Преди една година ЕК предложи колко да е голям този бюджет. Според ЕК той трябва да бъде 2 трилиона (евро). Това звучи много пари, но като го съотнесем към размера на икономиката на ЕС това е малко над 1 процент. Те. това е много малка част от БВП", каза Пеканов.

"Бюджетът на Европа се използва главно за т.нар. кохезионни програми. Пари се дават на по-слабо развитите региони за земеделски програми и др.", посочи вицепремиерът.

"Европа има и нови цели. Тя иска да е конкурентноспособна", каза Пеканов, като добави, че големите компании в момента срещат трудности на глобалния пазар и губят пазарен дял спрямо САЩ и Китай.

По думите му парите, които се получават за конкурентноспособност за България, са гарантирани за страната.

"Новият подход, който ЕК предлага, е част от тези пари да не са гарантирани за страните-членки, а да са в един общ фонд за конкурентноспособност, където всички компании да се конкурират, което ще ни постави в много трудна ситуация", посочи Пеканов.

По отношение на размера на минималната работна заплата той посочи, че тя трябва да се повишава плавно, тъй като прекалено автоматичното ѝ увеличение може да се отрази на конкурентоспособността на българската икономика. Според него увеличението на разходите за труд не е непременно отрицателно, тъй като компенсира дългогодишното изоставане на доходите спрямо инфлацията.

Пеканов посочи, че в момента се обсъждат размери от 660 до 670 евро и при сегашните бюджетни ограничения и необходимостта от намаляване на дефицита трябва да се търси баланс между социалната политика и възможностите на държавата. Той добави, че минималната работна заплата е свързана с индексирането на редица плащания, поради което по-високият ѝ размер увеличава и държавните разходи. Вицепремиерът посочи, че социалните разходи не само са запазени, а дори са увеличени.