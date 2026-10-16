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Цигарите поскъпват от март 2027 г., предстои и ново увеличение през 2028 г.

Цигарите поскъпват от март 2027 г., предстои и ново увеличение през 2028 г.
Pixabay

Акцизът ще достигне 126 евро за 1000 къса, а държавата очаква допълнителни приходи от над 220 млн. евро

Ново поскъпване на цигарите се очаква от 1 март 2027 г. Причината е поредното увеличение на акциза, който ще достигне 126 евро за 1000 къса, съобщава БНТ.

Това ще бъде второто увеличение в рамките на по-малко от година, след като през август 2026 г. минималният акциз беше повишен от 113 на 120 евро за 1000 къса.

Промените са част от ускореното изпълнение на акцизния календар, предвиждащ поетапно увеличение на данъчната тежест върху тютюневите изделия.

Според бюджетния план, изпратен в Брюксел, допълнителните приходи от ДДС и акцизи се очаква да достигнат 220,2 млн. евро през 2027 г., което се равнява на 0,16% от брутния вътрешен продукт на страната.

Повишаването на акциза се очаква да се отрази и върху крайните цени на цигарите в търговската мрежа. Конкретното поскъпване на кутия обаче ще зависи от ценовата политика на производителите и търговците.

Предвидено е и трето увеличение от 1 януари 2028 г., когато минималният акциз ще достигне 132 евро за 1000 къса.

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