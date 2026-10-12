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В Турция цигари само срещу лична карта

В Турция цигари само срещу лична карта
Pixabay

Министър Мемишоглу обърна внимание, че пораженията от тютюнопушенето не са просто личен избор, а засягат колективната социална отговорност

В Турция се въвежда строг търговски контрол, при който купувачите ще трябва да легитимират възрастта си чрез лична карта. Мярката има за цел да блокира достъпа на непълнолетни до цигари и тютюневи изделия и да ограничи разпространението на вредния навик сред подрастващите, информират турските средства за масова информация.

Здравният министър Кемал Мемишоглу обяви пред „Тюркийе“, че нормативната уредба вече е напълно завършена. Той подчерта, че усилията срещу разпространението на тютюна изискват ангажираност от цялото общество.

Новите правила предстои да бъдат разгледани и гласувани от Националното събрание на Турция (Меджлиса). След влизането им в сила покупката на тютюневи продукти ще бъде възможна единствено след показване на документ, съдържащ единен идентификационен граждански номер (TC kimlik numarası).

Министър Мемишоглу обърна внимание, че пораженията от тютюнопушенето не са просто личен избор, а засягат колективната социална отговорност. По повод дебатите около новата регулация той увери, че властите се стремят да предпазят децата чрез прецизна проверка на възрастта. Като част от плановете се проучват различни дигитални алтернативи и електронни системи, които да улеснят процеса, като в същото време гарантират защитата на личните данни и поверителността на потребителите.

Успоредно с това здравните власти в южната ни съседка предприемат действия и за ограничаване на пушенето в зоните за общо ползване. Министърът заяви, че държавата е длъжна да защити правото на милиони непушачи на чист въздух в обществените пространства и в момента се подготвят допълнителни стъпки за премахване на тези проблеми.

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