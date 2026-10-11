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Разбиха оръжеен синдикат в Турция, 195 души са задържани

Разбиха оръжеен синдикат в Турция, 195 души са задържани
Pixabay

Те са обвинени също в осигуряване на логистична помощ за картели, занимаващи се с незаконна търговия на оръжие и боеприпаси

Акция на турските сили за сигурност срещу структури на организираната престъпност завърши с ареста на 195 заподозрени лица, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер, цитирайки данни от Министерството на вътрешните работи.

Специализираните действия са реализирани от служители на отделите за борба с контрабандата и организираната престъпност (KOM) към Главна дирекция по сигурността. Операцията е координирана съвместно от главните републикански прокуратури в общо 14 окръга, сред които Анкара, Истанбул, Адана, Газиантеп, Коня, Мугла и Ван.

Срещу всички заловени 195 души вече са заведени съдебни производства.

Според разследващите те са участвали във въоръжени нелегални престъпни групировки, като са използвали заплахи и принуда за генериране на незаконни доходи. Те са обвинени също в осигуряване на логистична помощ за картели, занимаващи се с незаконна търговия на оръжие и боеприпаси.

При обиските органите на реда са конфискували сериозен арсенал, включващ 41 пистолета, 16 пушки, пет сигнални (халосни) пистолета и две дългоцевни оръжия. Наред с това са иззети голям брой патрони, пълнители и отделни компоненти за огнестрелни оръжия.

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