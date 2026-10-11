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11 загинали при сблъсък на туристически автобус с пътна помощ в Турция

11 загинали при сблъсък на туристически автобус с пътна помощ в Турция
АП/БТА

Към момента все още няма официални данни относно самоличността или националността на пътниците в автобуса

Тежка катастрофа между туристически автобус и теглич за пътна помощ в Западна Турция отне живота на 11 души, а други 27 бяха ранени, информират местните медии.

Пътният инцидент е регистриран тази сутрин около 11:00 часа на магистралата Гебзе-Орхангази-Измир. Сблъсъкът е станал в близост до пунктовете за плащане на такси край град Акхисар, разположен в окръг Маниса.

Веднага след подаването на сигнала към мястото на произшествието са насочени полицейски екипи, пожарни автомобили и множество линейки. Пострадалите при сблъсъка са транспортирани и настанени в близките болници, като според валията на Маниса Вахдеттин Йозкан един от ранените пациенти се намира в критично състояние.

Републиканската прокуратура вече е задействала официално разследване, което да изясни конкретните причини, довели до инцидента. Към момента все още няма официални данни относно самоличността или националността на пътниците в автобуса, като списъкът с имената на загиналите и ранените граждани се очаква да бъде оповестен на по-късен етап.

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