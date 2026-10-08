Марко Рубио: Не бихме позволили конфликт между Гърция и Турция

Запитан дали Съединените щати биха се намесили, ако напрежението с Турция достигне опасни нива в Егейско море или около Кипър, Рубио отговори: „За мен е немислимо да се случи подобно нещо. Те са двама съюзници и партньори в НАТО, така че това просто няма как да стане.“

Коментарите на американския дипломат номер едно идват в момент, когато Анкара и Атина остават в сериозно разногласие относно изграждането на подводния електропровод между Гърция и Кипър, известен като Great Sea Interconnector. Споровете съвпадат и с опитите на Турция да намери начин за завръщане в програмата за изтребителите F-35.

„Това няма да бъде добре за никого – нито за Турция, нито за Гърция, нито за САЩ“, подчерта Рубио пред гръцкото издание. „Бих казал, че това е нещо немислимо за мен, нещо, което никога не бихме позволили да се случи, и не вярвам, че ще се случи“, добави той.

По отношение на потенциално американско посредничество, предвид личните връзки на американския президент Доналд Тръмп с турския му колега Реджеп Тайип Ердоган, държавният секретар поясни, че Вашингтон поддържа постоянен контакт с Анкара. „Отношенията ни с Турция са инвестиция, която направихме, и може би тази инвестиция ще ни помогне по отношение на настоящите дискусии“, посочи той.

Марко Рубио, който в качеството си на сенатор навремето подкрепи санкционния закон CAATSA срещу противниците на Америка, разкри, че Тръмп е изразил желание доставките на F-35 да се осъществят „ако е възможно“, тъй като Турция вече е платила за част от самолетите.

„Има обаче закон, приет от Конгреса на САЩ. Има и разпоредба в Закона за националната отбрана (NDAA), която поставя изключително строги условия. Ето защо, докато тези изисквания не бъдат изпълнени, продажбата не може да се състои“, поясни Рубио.

Припомняме, че Турция бе изключена от програмата за F-35 през 2019 г., след като закупи руските комплекси С-400, което задейства и американските санкции по линия на CAATSA. Анкара последователно твърди, че двете системи могат да съществуват съвместно без рискове за сигурността, и предложи съвместна техническа комисия за разглеждане на въпроса. Поради спора шест финансирани от Турция изтребителя останаха блокирани в САЩ, а Турция настоява за връщане в програмата или възстановяване на инвестираните близо 1,45 милиарда долара.