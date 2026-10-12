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Общество

Откриха 8,6 млн. къса нелегални цигари в камион на „Кулата“

Откриха 8,6 млн. къса нелегални цигари в камион на „Кулата“
БТА

Задържани са двама поляци

Около 8,64 млн. къса цигари без български акцизен бандерол са открити в камион, задържан на граничен преход „Кулата“, съобщиха от Агенция „Митници“.

Митнически служители откриха близо 25 милиона къса цигари в рамките на денонощие при операция „Прометей“ срещу трафика на акцизни стоки през гранични пунктове в България. Цигарите са намерени в четири товарни автомобила – два на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Лесово“ и два на граничен преход „Кулата“. Общата им ориентировъчна стойност е около 5 милиона евро, съобщи на брифинг заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов. 

По думите му задържаните количества са безпрецедентни за страната в рамките на операция с такава продължителност. В нея са участвали служители на различни звена на Агенция „Митници“.

Стойността на тютюневите изделия, открити по време на операцията във втория камион е 1 644 840 евро. Камионът с полска регистрация е проверен на 8 октомври на пункта в посока от Гърция към България. Цигарите от три различни марки са били укрити зад един ред кашони с чувалчета корнфлейкс и пакети кадаиф. След разтоварването на хранителните продукти са открити 24 палета с кашони, съдържащи общо 432 000 кутии цигари, предава БТА.

Като обвиняеми по случая са привлечени двама полски граждани с инициали Г.Ф. и А.П., съобщиха от Апелативна прокуратура-София. По искане на Районната прокуратура в Благоевград, Териториално отделение – Петрич, съдът е постановил спрямо тях най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

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