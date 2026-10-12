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Операция "Прометей": Цигари за 1,6 млн. евро били скрити зад корнфлейкс и кадаиф

Операция "Прометей": Цигари за 1,6 млн. евро били скрити зад корнфлейкс и кадаиф
Агенция "Митници"

Митническите служители открили 432 000 кутии цигари без български бандерол, а двама полски граждани са привлечени като обвиняеми

Над 8,6 милиона къса нелегални цигари са открити във втория задържан камион на граничния преход "Кулата" в рамките на операция "Прометей". Тютюневите изделия са били укрити зад кашони с хранителни продукти, съобщиха от Агенция "Митници".

Проверката е извършена на 8 октомври, когато митнически служители спрели товарна композиция с полска регистрация, пристигаща от Гърция към България.

На пръв поглед камионът превозвал хранителни стоки. Зад един ред кашони с чувалчета корнфлейкс и пакети кадаиф обаче били укрити големи количества цигари без български акцизен бандерол.

След разтоварването на хранителните продукти митничарите открили 24 палета с кашони, съдържащи цигари от три различни марки.

Общото количество на задържаната стока възлиза на 8 640 000 къса, или 432 000 кутии, а изчислената ѝ стойност е 1 644 840 евро.

По случая като обвиняеми са привлечени двама полски граждани с инициали Г.Ф. и А.П.

По искане на Районната прокуратура в Благоевград, Териториално отделение - Петрич, съдът е постановил най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража" и за двамата.

Съдебните определения подлежат на обжалване пред Окръжния съд в Благоевград.

Задържането е част от мащабната операция "Прометей", насочена срещу незаконния трафик на тютюневи изделия.

При представянето на резултатите от акцията в петък бяха съобщени данни за три отделни задържания на цигари, включително и за друг камион, спрян на граничния преход "Кулата".

Общото количество задържани цигари в рамките на операцията достига около 25 милиона къса, като от Агенция "Митници" определиха резултатите като безпрецедентни за България.

Разследването по случая продължава.

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