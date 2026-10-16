Папа Лъв XIV отслужи литургия в болницата

Папа Лъв XIV отслужи литургия в болничната си стая в Рим, докато се възстановява след операция за отстраняване на тумор от десния бял дроб. Ватиканът публикува първите снимки на главата на Римокатолическата църква след хирургичната интервенция.

На кадрите 71-годишният папа, роден в Чикаго, е облечен в зелено литургично облекло и стои пред импровизиран олтар в стая на десетия етаж на болница „Джемели“. До него е личният му секретар, перуанският свещеник Едгард Римайкуна.

От пресслужбата на Ватикана съобщиха, че Лъв XIV е отслужил литургия заедно с лекари, медицински сестри и други служители на болницата, както и с представители на полицията.

Папата е благодарил на медицинския екип за грижите, вниманието и подкрепата, които получава по време на престоя си в лечебното заведение, предаде АФП.

Възстановяването протича добре

Лъв XIV беше приет във вторник в болница „Джемели“ в Рим, където претърпя операция за отстраняване на раков тумор от десния бял дроб.

Според последната информация от медицинския екип състоянието му продължава да се подобрява. Изследванията показват добро възстановяване на оперирания бял дроб, а папата вече извършва обичайните си ежедневни дейности самостоятелно.

Все още се очакват резултатите, които трябва да покажат дали заболяването се е разпространило. Засега Ватиканът не е обявил точна дата за изписването му, като първоначалната прогноза на лекарите е за около седмица възстановяване.

Предстои традиционната неделна молитва

Очаква се в неделя папата да отправи традиционната молитва „Ангел Господен“.

Подобни случаи е имало и при неговите предшественици. През февруари 2005 г. папа Йоан Павел II се появи на прозореца на болницата, докато се възстановяваше от дихателни проблеми, но негов помощник прочете молитвата вместо него. През юли 2021 г. папа Франциск също отправи молитвата от болничен прозорец след операция на дебелото черво.

Деца изпратиха писма и рисунки на папата

Ватиканът публикува и част от писмата и рисунките, изпратени от деца, които се лекуват в болницата. Сред тях има рисунка на дърво с послание „За папа Лъв“, както и писмо от 18-годишно момиче, което му пожелава по-добри дни.

Седемгодишно момче на име Анджело, което е настанено на същия етаж от 36 дни и е претърпяло операция на главата, също е изпратило послание до Светия отец.

„Майка ми и аз се молим за вас всяка вечер“, пише детето. „Надявам се скоро да оздравеете.“