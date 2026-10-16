Градушка и проливен дъжд във Великотърновско
Валежите са причинили затруднения в трафика
Проливен дъжд и градушка се изляха във Великотърновско днес.
Буреносният облак е преминал през района на лясковските села близо до Велико Търново, както и през Севлиево, предава НОВА.
Няма нанесени сериозни щети, но валежите са причинили затруднения в трафика.
Пътните настилки в целия регион са мокри и хлъзгави, а поради интензивния валеж се образуваха колони и задръствания по главния път София - Варна в участъка около село Шереметя.
Силната буря с градушка, която връхлетя лясковското село Джулюница, превърна улиците в леден пейзаж.
Валежът е бил толкова интензивен, че за броени минути настилката, къщите и паркираните автомобили са побелели.