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Градушка и проливен дъжд във Великотърновско

Градушка и проливен дъжд във Великотърновско
НОВА, Веселин Дончев

Валежите са причинили затруднения в трафика

Проливен дъжд и градушка се изляха във Великотърновско днес. 

Буреносният облак е преминал през района на лясковските села близо до Велико Търново, както и през Севлиево, предава НОВА.

Няма нанесени сериозни щети, но валежите са причинили затруднения в трафика.

​Пътните настилки в целия регион са мокри и хлъзгави, а поради интензивния валеж се образуваха колони и задръствания по главния път София - Варна в участъка около село Шереметя.

Силната буря с градушка, която връхлетя лясковското село Джулюница, превърна улиците в леден пейзаж. 

Валежът е бил толкова интензивен, че за броени минути настилката, къщите и паркираните автомобили са побелели.

 

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