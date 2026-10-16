Градушка и проливен дъжд във Великотърновско

Проливен дъжд и градушка се изляха във Великотърновско днес.

Буреносният облак е преминал през района на лясковските села близо до Велико Търново, както и през Севлиево, предава НОВА.

Няма нанесени сериозни щети, но валежите са причинили затруднения в трафика.

​Пътните настилки в целия регион са мокри и хлъзгави, а поради интензивния валеж се образуваха колони и задръствания по главния път София - Варна в участъка около село Шереметя.

Силната буря с градушка, която връхлетя лясковското село Джулюница, превърна улиците в леден пейзаж.

Валежът е бил толкова интензивен, че за броени минути настилката, къщите и паркираните автомобили са побелели.