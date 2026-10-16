Небето на 16 октомври: дъжд и студен северен вятър, сняг над 1300 метра в планините

Петък, 16 октомври, ще бъде облачен, студен и дъждовен в по-голямата част от България. След краткото подобрение в четвъртък ново нахлуване на студен въздух от север ще понижи температурите, а валежите отново ще обхванат много райони. В планините над около 1300 метра ще вали сняг, докато по Черноморието умереният до силен северен вятър ще засилва усещането за студ.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) минималните температури тази сутрин ще бъдат предимно между 3° и 8°, а максималните – между 10° и 15°. В София се очакват около 10 градуса.

Облаци и валежи в голяма част от страната

През целия ден облачността ще бъде значителна, на много места с валежи от дъжд. В отделни райони преваляванията ще бъдат по-продължителни, а слънчевите часове ще са ограничени.

Ще духа слаб до умерен вятър от север, с който ще продължи проникването на по-студен въздух. По-осезаемо ще бъде захлаждането в откритите райони, където вятърът ще понижава допълнително усещаната температура.

Атмосферното налягане ще се понижава и ще се доближи до средното за октомври.

Предупредителни кодове – без независимо потвърдено разпределение

НИМХ е публикувал официалния бюлетин за опасни метеорологични явления за 16 октомври. Към сутрешната проверка обаче интерактивната предупредителна карта не беше достъпна за независимо установяване на действащите цветови кодове по области и общини.

Поради това не може категорично да се посочи нито наличието, нито отсъствието на конкретно официално предупреждение. Очакваните валежи, вятър и снеговалежи в планините не следва автоматично да се приемат за обявен жълт или оранжев код.

София – студена сутрин, облачно и около 10 градуса

В столицата петък започва с температура около 3° и значителна облачност. През деня ще бъде предимно облачно, с валежи от дъжд и малко слънчеви часове.

Максималната температура ще достигне около 10°, а слабият до умерен северен вятър ще поддържа усещането за хладно време.

По високите части на Витоша валежите ще бъдат от сняг. При пътуване към планината е необходимо повишено внимание заради ниските температури, мокрите пътища и възможните зимни условия във високите участъци.

По Черноморието – до 16 градуса, силен северен вятър и дъжд

По Черноморието ще преобладава облачно време. Валежи от дъжд се очакват главно по южното крайбрежие, а северният вятър ще бъде умерен до силен.

Максималните температури ще бъдат между 14° и 16°, температурата на морската вода ще остане около 19°–20°, а вълнението ще бъде 2–3 бала.

Въпреки че морето ще бъде по-спокойно в сравнение с предходните дни, вятърът и валежите ще създават неблагоприятни условия за дейности на открито и плаване с малки съдове.

В планините – сняг над 1300 метра и температури под нулата по високите върхове

В планините ще бъде предимно облачно, студено и ветровито. На много места ще има валежи, като над около 1300 метра те ще бъдат от сняг, а в по-ниските части – от дъжд.

Ще духа умерен до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, а на 2000 метра – около минус 1°.

Във високите части на Рила, Пирин, Стара планина и Родопите се очакват зимни условия, с намалена видимост при снеговалежите и възможност за натрупване на сняг по откритите участъци.

Условията за високопланински туризъм ще бъдат неблагоприятни, особено по билата и откритите маршрути.

Събота остава хладна и ветровита, в неделя валежите намаляват

В събота, 17 октомври, времето ще остане сравнително хладно. Облачността ще бъде променлива, по-често значителна, а на отделни места, главно в Източна България, все още ще има валежи от дъжд.

Ще духа умерен северозападен вятър, който в Дунавската равнина временно ще бъде силен. Минималните температури ще бъдат предимно между 2° и 7°, а максималните – около 11°–17°.

В неделя, 18 октомври, се очаква постепенно подобрение. Вероятността за валежи ще намалее, вятърът ще отслабва и облачността ще се разкъсва по-често. В отделни райони ще има повече слънчеви часове, а дневните температури слабо ще се повишат.

В понеделник, 19 октомври, тенденцията е за сравнително спокойно есенно време с променлива облачност. Възможни са повече слънчеви часове, а температурите постепенно ще се възстановяват след студените дни. Засега не се очертава рязко и повсеместно затопляне.

16 октомври ще бъде поредният ден, в който есента ще напомни за приближаващата зима – с дъжд в равнините, сняг в планините и температури, които трудно ще надхвърлят 15 градуса. Добрата новина е, че валежната обстановка постепенно ще отслабва през почивните дни, когато се очакват повече спокойни часове и начало на слабо затопляне.