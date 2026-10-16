Над 34 хил. повиквания са регистрирани на телефон 112 за седмица

За периода от 7:00 ч. на 9 октомври до 7:00 ч. на 16 октомври на единния европейски номер за спешни повиквания 112 са регистрирани общо 34 469 регламентирани повиквания. Това е увеличение с 17,8% спрямо същия период на миналата година, съобщиха от Дирекция „Национална система 112“ към Министерството на вътрешните работи.

Към центровете за спешна медицинска помощ са насочени 13 832 сигнала. Регистрирани са 2340 сигнала за транспортни произшествия, 2354 за пожари, 14 за бедствия и 505 за аварии. Подадени са още пет сигнала за битови и промишлени инциденти и четири за опасни вещества.

За престъпления против личността са постъпили 8053 сигнала, а за престъпления против собствеността - 875. Подадени са 24 сигнала за рисково шофиране и гонки, 341 за изгубени или бедстващи хора и 12 за нелегални мигранти и бежанци.

За реакция от страна на общините са изпратени 6059 сигнала.

През седмицата са осъществени и девет авиомедицински мисии, които са осигурили на пациенти в тежко състояние възможност да получат своевременно високоспециализирано лечение.

На 14 октомври бурният вятър е предизвикал множество опасни ситуации в областите Стара Загора и Сливен, за които са подадени общо 75 сигнала. От тях 42 са за област Стара Загора, а 33 - за област Сливен. Сигналите са свързани с паднали дървета, надвиснали и пречупени клони, скъсани билбордове и повредени жици на електропреносната мрежа. Силният вятър е причинил и два пътни инцидента - на Подбалканския път, при отбивката за Твърдица, се е обърнало ремарке на камион, а на разклона за Мъглиж микробус е излязъл от пътя и се е преобърнал в канавка. Няма пострадали хора.

През същия период са обработени 15 трансгранични обаждания, изискващи съдействие от полицията, пожарната и спешната медицинска помощ в Чехия и Румъния. Обработен е и сигнал за домашно насилие над българска гражданка в Никозия, Кипър.

Регистрирани са и две eCall повиквания за пътнотранспортни произшествия - в Бяла Слатина и на автомагистрала „Тракия“ в посока София. В отговор на сигналите са активирани екипи на службите за спешно реагиране.

От Дирекция „Национална система 112“ поясниха, че eCall представлява спешно повикване към 112, което може да бъде задействано ръчно от пътниците в превозното средство или автоматично от датчиците в автомобила при пътнотранспортно произшествие. За използването на системата е необходимо превозното средство да разполага с eCall устройство.

При инцидент бордовото устройство автоматично предава към 112 минимален набор от данни, включващ точното местоположение на произшествието, посоката на движение на превозното средство, информация за автомобила и броя на пътниците в него. Системата позволява установяване на аудиовръзка и последваща гласова комуникация с оператор на 112, което осигурява навременна реакция на службите за спешно реагиране.

От дирекцията уточниха още, че данните за инцидентите се основават на информацията, подадена от гражданите. Възможно е за едно и също събитие или инцидент да постъпят две или повече обаждания.