Променят движението по пътя край Банско заради профилактика на камери

Временна организация на движението се въвежда днес, 16 октомври, по път II-19 в района на Банско, област Благоевград. Причината е планирана профилактика на камери, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Ограниченията ще бъдат в сила от 12:00 до 21:00 часа в участъка при 38-ия километър на второкласния път.

По време на техническите дейности движението в едната лента ще бъде временно преустановявано, а автомобилите ще преминават двупосочно през свободната лента. Максимално разрешената скорост в участъка ще бъде 50 км/ч.

От АПИ призовават шофьорите да бъдат особено внимателни, да намалят скоростта и да спазват поставената временна пътна сигнализация.

Актуална информация за пътната обстановка може да бъде намерена на сайта на агенцията.