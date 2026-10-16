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Променят движението по пътя край Банско заради профилактика на камери

Променят движението по пътя край Банско заради профилактика на камери

Причината е планирана профилактика на камери, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Временна организация на движението се въвежда днес, 16 октомври, по път II-19 в района на Банско, област Благоевград. Причината е планирана профилактика на камери, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Ограниченията ще бъдат в сила от 12:00 до 21:00 часа в участъка при 38-ия километър на второкласния път.

По време на техническите дейности движението в едната лента ще бъде временно преустановявано, а автомобилите ще преминават двупосочно през свободната лента. Максимално разрешената скорост в участъка ще бъде 50 км/ч.

От АПИ призовават шофьорите да бъдат особено внимателни, да намалят скоростта и да спазват поставената временна пътна сигнализация.

Актуална информация за пътната обстановка може да бъде намерена на сайта на агенцията.

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