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Внимание шофьори: В петък променят движението по пътя за Банско

Внимание шофьори: В петък променят движението по пътя за Банско
БТА

Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно временната пътна сигнализация

Утре - 16 октомври, от 12 ч. до 21 ч., за профилактика на камери ще се промени организацията на движение в участък от път II-19 в района на Банско /при 38-и км/, област Благоевград.

По време на дейностите ще се ограничава преминаването на автомобилите в едната лента, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната при ограничение на скоростта до 50 км/ч.

Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно временната пътна сигнализация.

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