Официално за „Гражданската отговорност“: Застраховката ще може да се сключва и за 30 дни

Застрахователните компании ще могат да предлагат задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ за срок от минимум 30 дни за определени категории превозни средства. Това предвиждат окончателно приети от парламента промени в Кодекса за застраховането, предложени от Стефан Белчев и група депутати от „Прогресивна България“.

Новите разпоредби дават възможност на собствениците на някои превозни средства да сключват полици за по-кратък период, вместо да заплащат застраховка за цяла година.

Кои превозни средства ще могат да се застраховат за по-кратък срок?

Промяната ще важи за автомобили с временна или транзитна регистрация, като застраховката ще може да покрива периода на валидност на регистрацията.

В обхвата на новите правила попадат още бавнодвижещи се пътни превозни средства, самоходни машини, моторни превозни средства от категория L, къмпинг-ремаркета и къмпинг-автомобили.

Целта е да се даде по-голяма гъвкавост на собствениците, които не използват превозните си средства през цялата година.

Така например собственик на мотоциклет, който го кара само през топлите месеци, или на кемпер, използван предимно през лятото, ще може да сключва застраховка за по-кратък период.

Конкретните цени на тези полици ще бъдат определяни от застрахователните дружества.

Промените идват след недоволството на мотористите

Законодателните изменения са приети на фона на протести на представители на мотоклубове срещу поскъпването на застраховката „Гражданска отговорност“.

През юни мотористи организираха демонстрация, на която поискаха оставките на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор.

Основното им недоволство беше свързано с рязкото увеличение на цените на задължителната автомобилна застраховка.

Нови правила за изплащане на обезщетения

Освен възможността за краткосрочни полици, промените в Кодекса за застраховането уреждат и механизма за изплащане на обезщетения при отнет лиценз на застраховател.

Новият ред ще се прилага в случаите, когато Националното бюро на българските автомобилни застрахователи е задължено по международни споразумения да извърши плащане вместо застраховател, който вече няма лиценз.

Предвижда се Гаранционният фонд да превежда необходимите средства до седем дни след получаване на уведомление за плащане от Националното бюро.

След извършване на плащането фондът ще придобива правото да търси възстановяване на изплатените суми от съответния застраховател.

Новите разпоредби обхващат обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди, както и разходите по обработване и уреждане на застрахователните претенции.

Предвиден е и механизъм за възстановяване на вече изплатени средства

Законодателните изменения уреждат и случаите, при които Националното бюро вече е изплатило обезщетение, но не е получило обратно средствата от застрахователя с отнет лиценз.

Тогава Обезпечителният фонд ще трябва да възстанови съответната сума в срок до 15 дни от предявяването на вземането от Националното бюро.

Правилата ще важат за всички претенции, по които бюрото е задължено да извърши плащане вместо застраховател с отнет лиценз, независимо дали искането е подадено преди или след отнемането му.

КФН ще може да реагира по-бързо при недостиг на средства

Промените засягат и финансирането на фондовете, управлявани от Гаранционния фонд.

Комисията за финансов надзор ще получи правомощие по собствена инициатива да взема решения за покриване на недостиг на средства.

Досега подобна процедура е била обвързана с предложение от управителния съвет на Гаранционния фонд.

С новия механизъм се цели по-бърза реакция при необходимост от допълнително финансиране и гарантиране на навременното изплащане на дължимите обезщетения.