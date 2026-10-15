Трагедия в Пакистан: 27 деца и учителка загинаха при срутване на училищен покрив

Най-малко 28 души, включително 27 деца и една учителка, загинаха при срутване на покрива на училище в град Пешавар, Северозападен Пакистан. Много други деца са останали затрупани под отломките, съобщиха полицията и спасителните служби, цитирани от Ройтерс, Асошиейтед прес и ДПА.

Инцидентът е станал рано сутринта, докато в класните стаи е имало ученици на възраст до 12 години. Това съобщи служителят на спасителните служби Билал Файзи.

Причината за срутването все още не е установена. Собственикът на сградата е арестуван, а властите са разпоредили разследване на обстоятелствата около трагедията.

Спасителните екипи продължават да разчистват отломките в опит да открият оцелели. По данни на Файзи има опасения, че още десетки деца може да са затрупани. Местни медии съобщиха, че в училището е имало над 100 ученици, но тази информация не е потвърдена официално.

По-рано говорителят на основната градска болница „Лейди Рийдинг“ Мохамед Асим съобщи, че там са били транспортирани най-малко 21 тела и над 20 ранени деца. Част от пострадалите са в критично състояние, след като са били ударени от стоманени пръти. Медицинските екипи предупредиха, че броят на жертвите може да нарасне.

В спасителната операция участват десетки служители, които работят с помощта на тежка техника и местни доброволци. Целта им е да достигнат до децата, останали под срутените части на сградата.

Телевизионни кадри показаха родители, които панически тичат по улиците в търсене на децата си, докато линейки транспортират пострадалите към болниците в града.