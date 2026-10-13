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Влак дерайлира в Пакистан, има загинали и десетки ранени

Влак дерайлира в Пакистан, има загинали и десетки ранени
АП/БТА

Министър-председателят Шахбаз Шариф изрази дълбоко безпокойство от инцидента и разпореди на властите да ускорят спасителните операции и да осигурят незабавно медицинско лечение за ранените

При железопътна катастрофа в източната пакистанска провинция Пенджаб във вторник загинаха най-малко четирима души, а над 30 бяха ранени. Влакът е пътувал от южния пристанищен град Карачи към северозападния Пешавар, когато инцидентът е станал около 5:15 ч. местно време (00:15 ч. по Гринуич), според разказ на пътник.

„Назначихме Федералния генерален инспектор на железниците (FGIR) да разследва инцидента. Все пак не мога да потвърдя, че са загинали петима пътници, тъй като дивизионният началник на железниците в Мултан съобщава за четири смъртни случая“, заяви министърът на железниците на Пакистан Ханиф Абаси пред изданието Dawn.

Официалният списък на пострадалите на пакистанските железници показва 41 ранени, като трима вече са изписани от болницата, а 38 са изпратени в болница „Нищар“ в Мултан. Сред жертвите и ранените има най-малко 13 непълнолетни.

Всички 14 вагона на влака „Rehman Baba Express“ са излезли от релсите близо до моста Шер Шах в Мултан, съобщи друга пакистанска медия, Geo News, позовавайки се на полицията и спасителните служби.

Пакистанските железници откриха денонощни бюра за помощ на всички големи гари, за да съдействат на пътуващите след катастрофата. На търговските служители по депата е наредено да организират алтернативен транспорт и при необходимост да възстановяват суми за билети.

От компанията съобщиха, че жп услугите, преминаващи през Лодран и Джаханян, вече са напълно възстановени.

Министър-председателят Шахбаз Шариф изрази дълбоко безпокойство от инцидента и разпореди на властите да ускорят спасителните операции и да осигурят незабавно медицинско лечение за ранените.

Пакистан е свидетел на множество смъртоносни железопътни инциденти в миналото. През август 2023 г. най-малко 30 души загинаха, а над 100 бяха ранени, когато влакът „Hazara Express“ дерайлира близо до Навабшах в южната провинция Синд, припомня Geo News.

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