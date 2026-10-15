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Иван Янев: Нека достъпността е не само в архитектурата и транспорта, а и в дигиталния свят

Иван Янев: Нека достъпността е не само в архитектурата и транспорта, а и в дигиталния свят
Снимка: БТА

Когато предлагате помощ на незрящ човек, е добре да го докоснете, посъветва той

Ако 20 век даде белия бастун на хората със зрителни увреждания, то през 21-ви век би следвало достъпността не само в архитектурата и транспорта, но и в дигиталния свят, да бъде реална, а не пожелателна, заяви депутатът от „Прогресивна България" Иван Янев в декларация във връзка с Международния ден на белия бастун - 15 октомври.  

Белият бастун е средство за придвижване, той е символ на независимостта, но трябва да има и условия, а достъпността е добре разписана на хартия, но на практика към момента нещата не се случват систематично, посочи той. Нашата задача е да можем да си подредим държавата, отбеляза Янев и обясни, че придвижването с белия бастун трябва да бъде по път, който е безопасен.  

Благодаря на всички вас, които направихте възможно незрящите хора да могат да гласуват самостоятелно и независимо, при спазване на тайната вота, обърна се Иван Янев към народните представители. Той посочи, че през юли тази година са разписани правила в Изборния кодекс и тайната на вота наистина е тайна.

Когато се срещнат белият бастун като средство на независимостта и тайната на вота като основен принцип на демокрацията, то вече говорим за равноправие, заяви депутатът от „Прогресивна България".

Той даде и практически съвети. Когато сте по улицата, в метрото, в транспорта и срещнете човек със зрителни увреждания, на първо място, за да общувате с него, е хубаво да го докоснете, за да му привлечете вниманието, защото, ако го попитате: „Искате ли да ви помогна?“ и не го докоснете, той няма да знае, че говорите на него, посочи Иван Янев. Той добави, че в пощенските си кутии депутатите ще намерят брошура със съвети за общуването с хора със зрителни увреждания.  

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