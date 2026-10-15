Депутатите приеха закупуване на ПВО системи за 1,139 млрд. евро

Парламентът прие актуализирания Проект за инвестиционен разход „Придобиване на зенитно-ракетни комплекси”, който предвижда актуализация на първия етап на проекта за придобиване на един зенитно-ракетен комплекс IRIS-T SLM и включване на втори етап за допълнителни пет зенитно-ракетни комплекса (ЗРК), с гаранционна и първоначална логистична поддръжка, доставка на зенитно-управляеми ракети и допълнително оборудване.

Решението подкрепиха народни представители от всички парламентарни групи без „Възраждане".

Актуализацията на първия етап е свързана със замяна с друго оборудване на елемент (мултисензорен тракер) от определения състав на ЗРК в приетия вече с Решение на Народното събрание през 2024 г. проект за инвестиционен разход, както и намаляване на сроковете за доставка. Със замяната стойността на сключения вече договор ще се намали от 182 114 311 евро на 180 605 928 евро. Общата стойност на двата етапа на проекта, финансиран по SAFE, е 1 106 466 933 евро.

+Очевидно богата е тази държава щом разход за 1,139 млрд. евро не заслужават дебат+. Това заяви депутатът от „Възраждане“ Димо Дренчев по време на дискусията за Решение за приемане на актуализиран Проект за инвестиционен разход „Придобиване на зенитно-ракетни комплекси”, която се проведе в Народното събрание.

Дренчев запита дали тези комплекси могат да предпазят корабите, плуващи в Черно море от дронове.

„Вашето министерство се готви да води война от 20, не от 21-и век. Кога ще заплащаме тези ракети, кога ще пристигнат. Само за денонощие в небето над Украйна е имало над 10 000 летателни апарата. Не мога да си представя какво трябва да закупи България, за да се опазим“, заяви депутатът.

„Вашето правителство прокара този проект като спешен след първите удари в Черно море и създаде усещане, че това ще бъде защита от дронове, но тези ракети нямат такива опции. Кога ще дойдат тези 5 комплекса, какво стана с предишните два комплекса? С 2 млн. долара надолу пада цената. Причината е компонент, който германците не могат да доставят и вие се отказвате от него. Надявам се германците да са по-стриктни, но МО трябва да гарантира начина, по който се харчат парите на данъкоплатците. Не чух какво прави българската страна, ще има ли трансфер на технологии. Вие също имате участие в злополучните сделки с купуването на изтребителите Ф-16“, заяви Дренчев по адрес на военния министър Димитър Стоянов.

Христо Гаджев от ГЕРБ заяви, че ще подкрепят внесения законопроект от Министерския съвет. Той поясни, че този проект се обсъжда от четири правителство. Очаква се първият ЗРК да дойде след 32 месеца.

„Междувременно сключихме договор за закупуване на три радари от Франция. Немско ПВО, френски радари – обмисляме ли интеграция“, запита Гаджев. Той също запита за възможността за възвращаемост към българската икономика от тези проекти.

Депутатът Иво Цанев от ДПС акцентира, че е нужно да се търси начин за укрепване на бреговата охрана. „Ако е необходимо, да се променят някои от проектите по програма SAFE, ако е нужно – да се допълни финансирането“, каза той.

„ДБ ще подкрепи този законопроект. ДБ подкрепя всички инвестиционни проекти“, заяви Атанас Славов от коалицията. „По отношение на способности, които ни липсват, нашият призив е да се възползваме от способности на нашите партньори“, допълни той.