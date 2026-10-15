Варненец размаха пластмасов пистолет от колата и уплаши минувачи. Във видео, разпространено във фейсбук се вижда, как оръжието-играчка стърчи от прозореца на автомобил от мястото до шофьора. Човекът, заснел клипчето, коментира, че оръжието е насочено към спирка на градския транспорт. Кадрите са снимани от автомобил, който се движи зад въпросния черен "Голф".

Колата е с добричка регистрация.

Точното място, където се е случило събитието не е известно. Потребители в социалните мрежи споделят и коментират видеото активно.