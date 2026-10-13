Катастрофа затруднява движението по АМ „Хемус“ в посока София

Катастрофа с лек автомобил затруднява движението по автомагистрала „Хемус“ в посока София при 48-ия километър. Трафикът преминава през активната лента, а движението се регулира от „Пътна полиция“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

От ОДМВР - София са уточнили пред БТА, че автомобилът се е ударил в мантинелата. При инцидента няма пострадали.

От АПИ призовават шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост.