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Катастрофа затруднява движението по АМ „Хемус“ в посока София

Катастрофа затруднява движението по АМ „Хемус“ в посока София
БТА

Лек автомобил се е ударил в мантинелата при 48-ия километър, няма пострадали

Катастрофа с лек автомобил затруднява движението по автомагистрала „Хемус“ в посока София при 48-ия километър. Трафикът преминава през активната лента, а движението се регулира от „Пътна полиция“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

От ОДМВР - София са уточнили пред БТА, че автомобилът се е ударил в мантинелата. При инцидента няма пострадали.

От АПИ призовават шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост.

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