72 пожара са потушени в страната през последното денонощие

През последното денонощие в страната са потушени общо 72 пожара, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на интернет страницата си. Няма загинали или пострадали при инцидентите.

Пожарните екипи са се отзовали на 103 сигнала за произшествия. От потушените пожари 16 са причинили преки материални щети. Осем от тях са възникнали в жилищни сгради, един - в промишлена сграда, четири - в транспортни средства, а един - в горски масиви, съоръжения на открито и други.

От общо потушените пожари 56 са без преки материални щети. От тях 31 са възникнали в сухи треви, горска постеля и храсти, един - в стърнища, 19 - в отпадъци, един - в готварски уреди и комини, а четири са в други категории.

През денонощието са извършени 29 спасителни дейности и помощни операции, седем от които при катастрофи с транспортни средства. Регистрирани са и две лъжливи повиквания.