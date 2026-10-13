Пожар в Дом за възрастни хора във Варна

Пожар се е разразил в Дома за възрастни хора „Топли грижи“ край Варна, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в града.

Инцидентът е станал около 3 ч. през нощта.

Загинала е жена на 76 години, пострадали са двама души на 78 и 81 години. Ранените са настанени във Военноморската болница в града, предава БТВ.

От Областната администрация уточниха, че обитателите на дома – 30 души, са евакуирани.