155 пожара са потушени в страната за денонощие

През последното денонощие в страната са потушени общо 155 пожара, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. При инцидентите няма загинали или пострадали.

През последните 24 часа противопожарните екипи са реагирали на 198 сигнала за произшествия.

Материални щети са нанесени при 23 пожара. Девет от тях са възникнали в жилищни сгради, два - в спомагателни, временни или паянтови постройки, а шест - в транспортни средства. Без материални щети са регистрирани 132 пожара, като 102 от тях са възникнали в сухи треви, горска постеля и храсти, а 23 - в отпадъци.

През денонощието са извършени и 35 спасителни дейности и помощни операции, включително 10 при катастрофи с транспортни средства.

Регистрирани са и осем лъжливи повиквания.