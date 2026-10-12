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Баща и син предизвикали пожара, изпепелил над 1000 декара в Бургаско

Баща и син предизвикали пожара, изпепелил над 1000 декара в Бургаско
БТА

Огънят е тръгнал от запалена суха трева край Изворище и се е разпространил към Брястовец и Драганово

Огънят е тръгнал от запалена суха трева край Изворище и се е разпространил към Брястовец и Драганово

53-годишен мъж и 85-годишният му баща са посочени от полицията като причинители на мащабния пожар, който обхвана над 1000 декара в района на три населени места в Бургаска област.

По данни на разследващите двамата са запалили купчина суха трева във вилна зона "Пирамидата" край село Изворище. Огънят се е разпространил извън първоначалното огнище и е прераснал в голям пожар, съобщава БНТ.

По случая вече е образувано досъдебно производство.

Пожарът избухна на 9 октомври, като силният вятър е допринесъл за бързото разпространение на пламъците. Огнената стихия е обхванала повече от 1000 декара площ и се е насочила към селата Брястовец и Драганово.

Най-сериозно е било приближаването на огъня към Брястовец, където пламъците са достигнали на около 200 метра от населеното място.

Пожарът е засегнал няколко дворни места, необитаема постройка и овощна градина. В предоставената информация не се съобщава за пострадали хора.

В борбата с огъня са участвали девет противопожарни автомобила, доброволци, местни жители и тежка техника.

След усилията на пожарникарите и останалите участници в гасенето пожарът е бил локализиран.

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около запалването на сухата трева и последвалото разпространение на огъня.

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