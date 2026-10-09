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След пет дни борба с огъня: Локализираха пожара край Горно Луково

След пет дни борба с огъня: Локализираха пожара край Горно Луково
БТА

Седем пожарни автомобила остават на терен, а отмяната на бедственото положение се очаква след становище на пожарната

Големият пожар край ивайловградското село Горно Луково е локализиран, а обстановката в засегнатия район постепенно се нормализира. Това съобщиха от Община Ивайловград на официалната си страница във Фейсбук.

Огнената стихия избухна на 4 октомври и наложи обявяването на частично бедствено положение. В борбата с пламъците се включиха наземни екипи и хеликоптери.

Още в първия ден пожарът премина държавната граница и обхвана територии в съседна Гърция, което допълнително усложни овладяването му.

След няколко дни интензивни действия разпространението на огъня вече е ограничено, но работата на противопожарните екипи продължава.

През изминалата нощ в района са останали дежурни служители на пожарната и Горското стопанство. На терен продължават да работят екипи със седем пожарни автомобила, както и лесничеи, които следят състоянието на огнищата.

Въпреки положителното развитие частичното бедствено положение все още не е отменено.

Секретарят на Община Ивайловград Николай Панайотов уточни, че решението ще бъде взето след официално становище на пожарната за овладяването на стихията.

Очакванията са бедственото положение да бъде отменено до края на днешния ден, 9 октомври, ако обстановката продължи да се подобрява.

Наблюдението на засегнатите терени остава в сила, за да се предотврати евентуално повторно разгаряне на огъня.

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