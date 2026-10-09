157 пожара за денонощие в България, един човек е пострадал

Общо 157 пожара са потушени в страната през последното денонощие, а един човек е пострадал при пожар.Това показват данните на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), публикувани на официалния ѝ сайт.

За изминалите 24 часа пожарните екипи са реагирали на 197 сигнала за произшествия в различни части на страната.

При 16 от пожарите са нанесени преки материални щети, като седем от тях са възникнали в жилищни сгради.

Останалите 141 пожара са преминали без материални загуби, сочи справката на пожарната.

Освен действията по потушаване на огъня, екипите са участвали и в 30 спасителни дейности и помощни операции.

Четири от тези операции са били свързани с пътнотранспортни произшествия.

От ГДПБЗН съобщават за един пострадал при пожар през отчетното денонощие, без да уточняват допълнителни подробности за състоянието му.