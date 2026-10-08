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Комисар Васил Вълчев поема временно ръководството на пожарната в Смолян

Комисар Васил Вълчев поема временно ръководството на пожарната в Смолян
ОД на МВР-Смолян

Той е с над 25 години професионален опит в МВР

Новият временно изпълняващ длъжността директор на пожарната в Смолян е комисар Васил Вълчев. Той беше представен пред служителите от главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Вълчев има 25 години професионален стаж в системата на МВР, като е преминал през различни направления на дейността. Завършил е Академията на МВР и е магистър от факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“, съобщиха от полицията.

Професионалният му път включва и ръководството на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Чепеларе. Повече от десет години той е начело на Районната служба в Смолян.

Комисар Чавдар Кичуков, който досега ръководеше пожарната в Смолян, ще продължи професионалната си дейност в системата на МВР, но на друга ръководна длъжност.

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