3 досъдебни производства се водят за сеч в общински имоти в Смолян

Досъдебни производства се водят за сеч в общински имоти в Смолян.

Трите разследвания са свързани със сигнали за предполагаеми незаконни сечи, по които прокуратурата и полицията започнаха проверки през април и май тази година.

На 19 април тогавашният служебен министър на земеделието и храните Иван Христанов извърши проверка на място в района на село Кремене и местността Карталов камък. Той съобщи за установени сериозни нарушения при сечи в земеделски земи - публична общинска собственост, които по документи се водят пасища, предава БТА.

Отсечени са били дървета на възраст около 100 години, като част от сечите са извършени по стръмни склонове с риск от ерозия и свличания.

В края на април Районната прокуратура в Смолян разпореди проверки по сигналите за сечи в районите на селата Гела и Кремене.

През май в Окръжната прокуратура в Смолян постъпи и сигнал от земеделското министерство, препратен по компетентност от Върховната касационна прокуратура. При проверка на 15 май в местността Авалията край село Гела полицията установи 212 отсечени дървета от видовете бял бор и смърч, немаркирани с общинска марка, както и 71 дънера със знаци за маркиране, които не могат да бъдат идентифицирани.

От мястото бяха иззети трактор, инвентар и значително количество добита дървесина, за която според полицията липсват данни за издадени необходимите разрешителни.